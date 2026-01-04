Con el verano en marcha y la vuelta del calor a partir del lunes, la Ciudad de Buenos Aires habilitará las piletas públicas para refrescarse. Las mismas funcionarán de lunes a domingos en distintas franjas horarias. Cuentan con espacios al aire libre, natatorios cubiertos y actividades para todas las edades.

Estos lugares son una alternativa para que cientos de familias puedan pasar el día, hacer actividad física o bajar unos grados durante las altas temperaturas. Las piletas están distribuidas en distintos barrios de CABA y tienen tarifas populares que rondan los $ 4500 por día (la mayoría acepta pago en efectivo).

Además de nadar y aliviar el calor, muchas de estas piletas integran polideportivos con espacios verdes, duchas y propuestas recreativas.

Piletas públicas en Ciudad de Buenos Aires

Las piletas abren de lunes a viernes en los siguientes días y horarios:

Lunes a viernes de 17 a 19 horas

- Polideportivo Avellaneda: avenida Lacarra 1257

- Polideportivo Chacabuco: avenida Eva Perón 1410

- Polideportivo Pomar: Mercedes 1300

- Polideportivo Patricios: Pepirí 135

Martes y jueves de 17 a 19 horas

- Polideportivo Dorrego: Monte 6637

Sábados y domingos en los siguientes horarios:

De 11 a 19 horas

- Polideportivo Avellaneda: avenida Lacarra 1257

- Polideportivo Chacabuco: avenida Eva Perón 1410

- Polideportivo Costa Rica: avenida de los Constituyentes 3050

- Polideportivo Martín Fierro: Oruro 1300

- Polideportivo Colegiales: Gral. Ramón Freire 120

- Polideportivo Pomar: Mercedes 1300

- Polideportivo Pereyra: Vélez Sársfield 1271

- Polideportivo Dorrego: Monte 6637

- Polideportivo Patricios: Pepirí 135

- Polideportivo Santojanni: Patrón 6222

De 9 a 18 horas

- Parque Sarmiento: avenida Dr. Ricardo Balbín 4750, Saavedra

- Parque Manuel Belgrano: Jerónimo Salguero 3450, Palermo

Turnos para las piletas públicas en Buenos Aires

Por último, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aclaró que para ingresar a la pileta de los polideportivos Martín Fierro, Santojanni y Pereyra deberán sacar el turno correspondiente ingresando a la web de Mi BA.

Clima en Buenos Aires y alrededores

En sintonía con la apertura de las piletas públicas, el clima para la semana en Ciudad de Buenos Aires y alrededores será: