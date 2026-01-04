Con el verano en marcha y la vuelta del calor a partir del lunes, la Ciudad de Buenos Aires habilitará las piletas públicas para refrescarse. Las mismas funcionarán de lunes a domingos en distintas franjas horarias. Cuentan con espacios al aire libre, natatorios cubiertos y actividades para todas las edades.
Estos lugares son una alternativa para que cientos de familias puedan pasar el día, hacer actividad física o bajar unos grados durante las altas temperaturas. Las piletas están distribuidas en distintos barrios de CABA y tienen tarifas populares que rondan los $ 4500 por día (la mayoría acepta pago en efectivo).
Además de nadar y aliviar el calor, muchas de estas piletas integran polideportivos con espacios verdes, duchas y propuestas recreativas.
Piletas públicas en Ciudad de Buenos Aires
Las piletas abren de lunes a viernes en los siguientes días y horarios:
- Lunes a viernes de 17 a 19 horas
- Polideportivo Avellaneda: avenida Lacarra 1257
- Polideportivo Chacabuco: avenida Eva Perón 1410
- Polideportivo Pomar: Mercedes 1300
- Polideportivo Patricios: Pepirí 135
- Martes y jueves de 17 a 19 horas
- Polideportivo Dorrego: Monte 6637
- Sábados y domingos en los siguientes horarios:
De 11 a 19 horas
- Polideportivo Avellaneda: avenida Lacarra 1257
- Polideportivo Chacabuco: avenida Eva Perón 1410
- Polideportivo Costa Rica: avenida de los Constituyentes 3050
- Polideportivo Martín Fierro: Oruro 1300
- Polideportivo Colegiales: Gral. Ramón Freire 120
- Polideportivo Pomar: Mercedes 1300
- Polideportivo Pereyra: Vélez Sársfield 1271
- Polideportivo Dorrego: Monte 6637
- Polideportivo Patricios: Pepirí 135
- Polideportivo Santojanni: Patrón 6222
De 9 a 18 horas
- Parque Sarmiento: avenida Dr. Ricardo Balbín 4750, Saavedra
- Parque Manuel Belgrano: Jerónimo Salguero 3450, Palermo
Turnos para las piletas públicas en Buenos Aires
Por último, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aclaró que para ingresar a la pileta de los polideportivos Martín Fierro, Santojanni y Pereyra deberán sacar el turno correspondiente ingresando a la web de Mi BA.
Clima en Buenos Aires y alrededores
En sintonía con la apertura de las piletas públicas, el clima para la semana en Ciudad de Buenos Aires y alrededores será:
- Lunes; se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, vientos del noreste cambiando al norte y las marcas térmicas irán de los 18 a los 28 grados.
- Martes: se anuncia cielo nublado, vientos del noroeste rotando al oeste y los termómetros se ubicarán entre los 21 y los 30 grados, por lo que será una de las jornadas más calurosas de toda la semana.
- Miércoles: se espera cielo mayormente nublado y vientos del sudeste cambiando al este, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 30, en otro de los días más calurosos de la semana.
- Jueves: se prevé cielo mayormente nublado, vientos del este rotando al sudeste y las marcas térmicas irán de los 21 a los 26 grados.
- Viernes: se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del noreste cambiando al sudoeste y los termómetros se ubicarán entre los 21 y 26 grados.
- Sábado: se espera cielo algo a parcialmente nublado y vientos del noreste rotando al noroeste, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 26.