Tendrá la primera ola artificial del país y ocupará 230 hectáreas: así será el primer parque acuático más grande de la región

Se abrirá en Argentina el primer parque acuático de Surf de todo el país. Es un proyecto de "La Ola Group" y promete ser revolucionario en el mundo ya que tendrá olas artificiales ideales para los amantes del surf y de la playa. Con una inversión total de $15 millones de dólares, será uno de los parques más grandes de toda la región.

Surf Park tendrá una extensión de 230 hectáreas con más de 700 lotes residenciales (locales comerciales, espacios para departamentos y hoteles) y en él se podrán realizar diferentes actividades, además, de surfear. Los inversionistas de este súper parque aseguran que no hay gastos de mantenimiento ni de expensas hasta que esté finalizada la primera etapa.

En este parque se busca que los visitantes se entretengan, disfruten del agua y conecten con la naturaleza. Además de las piletas, habrá gimnasio, cancha de tenis, beach vóley, fútbol y pádel. También habrá una laguna navegable para hacer vela.

Por supuesto, el Surf Park destaca por la construcción de olas artificiales que ya se encuentran llevando a cabo expertos y científicos. Según informaron, se trata de un desarrollo íntegramente realizado con tecnología nacional y que llevó un trabajo de más de 10 años.

Las características de las olas incluyen personalización dependiendo del nivel del surfista y cambio de dirección. Las olas tendrán una altura de 1,5 metros y estarán en la pileta principal que tiene una extensión de 1,5 hectáreas.

Cuándo se inaugura el Surf Park y dónde está ubicado

El Surf Park se está construyendo en una área que incluye a los partidos bonaerenses de Luján y Pilar, una ubicación perfecta ya que de la Ciudad de Buenos Aires está a poco menos de una hora de distancia. Se cree que las obras del Surf Park terminarán en 2027 y su inauguración se proyecta para finales de ese año.