La orden de Flavio Briatore tras el cruce entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en Silverstone: "Remar"

Briatore quiere unión en Alpine tras Silverstone.

Después de la sequía en Austria, Alpine finalmente volvió a sumar por duplicado este fin de semana en el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1, donde Franco Colapinto y Pierre Gasly terminaron en el noveno y décimo lugar, respectivamente. Ahora bien, por fuera del resultado, lo cierto es que no quedó un buen clima en el interior de la escudería francesa, en parte por la situación que se dio al inicio de la carrera en Silverstone.

En su afán por superar a un Haas, el francés empujó al piloto argentino fuera de la pista en una curva, lo que produjo el claro enojo de Franco, que se comunicó con su ingeniero para reclamar el accionar de su compañero. A eso se suma que el clima venía caldeado por las declaraciones previas de Steve Nielsen, que había puesto en duda la renovación del pilarense para la siguiente temporada a pesar de los buenos resultados que suma este año.

Por todo esto, el que salió a calmar las aguas fue Flavio Briatore, quien habló del presente del equipo de Enstone después de que finalizó la carrera en el viejo aeródromo. “Sumar puntos con ambos autos en la carrera de casa del equipo es un buen resultado considerando desde dónde largamos y el nivel de rendimiento relativo que mostramos durante todo el fin de semana”, comenzó el asesor de Alpine en declaraciones rescatadas por Motorsport.

Uno de los temas de los que se agarró el empresario es la mejora que ha tenido Racing Bulls, que se ha puesto a tan solo un punto de los franceses por el quinto lugar de la tabla de constructores. El hecho de que la filial de Red Bull haya mejorado tanto en las últimas fechas pone presión en Alpine, por lo que Briatore advirtió la importancia que tendrá darle mejoras al A526 y, por sobre todas las cosas, mantener la unión interna del equipo.

“El equipo está trabajando intensamente en Enstone y todos tenemos que remar en la misma dirección para volver al nivel que teníamos antes y liderar la lucha de la zona media”, señaló Briatore. Cabe mencionar que el clima en Alpine quedó caldeado tras la carrera, con declaraciones de Colapinto que mostraron su disgusto con el accionar de Gasly, aunque sin atacar directamente a su compañero.

Alpine ganó 15 lugares con sus dos pilotos en Silverstone.

Qué dijo Colapinto sobre el incidente con Gasly

Una vez terminado el GP de Gran Bretaña, Colapinto se acercó a la zona mixta para dar declaraciones a los periodistas de todo el mundo. Entre ellos apareció Juan Fossaroli de ESPN, quien le preguntó si había pasado algo con Gasly en la largada, a lo que el argentino respondió: “No sé, vean la cámara a bordo. Estuvo muy cerca, lo hablaremos después”.