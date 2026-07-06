Un homenaje a las Malvinas Argentinas en pleno Londres: el músico Guido Morán llevó la identidad argentina a Europa

Guido Morán se presentó en Londres como telonero de Yami Safdie.

Un artista argentino homenajeó a las Malvinas en Londres en un show cargado de pop, clima festival y espíritu nacional. Guido Morán dio inicio formal a su participación en el Querida Yo Euro Tour, la gira musical donde secunda a la intérprete Yami Safdie, con un concierto en la capital británica que fusionó el diseño de vestuario, la canción de autor y la reivindicación histórica en una misma pieza conceptual.

El momento central de la apertura se estructuró a partir de la ejecución de República del Karma, una de las composiciones más introspectivas de su repertorio, cuya lírica analiza las nociones de pérdida, el peso de la historia y el rol de la memoria colectiva. Para este bloque inicial, el músico integró a su indumentaria un sombrero de diseño que portaba en el frente una escarapela argentina intervenida con la fisonomía de las Islas Malvinas.

El dispositivo visual operó como un manifiesto de identidad nacional expuesto en el propio territorio británico, generando una recepción inmediata entre los asistentes al recinto. La acción artística no se limitó al escenario del show, sino que se extendió hacia el espacio urbano.

Morán transitó por los puntos neurálgicos de la capital inglesa vistiendo el mismo atuendo y portando el símbolo patrio modificado, lo que concitó la atención y la interacción de los transeúntes locales a lo largo de la intervención callejera. Esta escala inaugural en el Reino Unido constituye el punto de partida de un itinerario internacional que continuará desplegándose en plazas de la región.

Guido Morán.

La agenda del tour contempla próximas presentaciones en ciudades como Berlín, Copenhague, Ámsterdam, París y Viena, consolidando una propuesta estética que entrelaza la moda, el pop contemporáneo y la narrativa audiovisual en el circuito de festivales y salas europeas.

Guido Morán.

Lali y su show en la Fiesta del Orgullo

La cantante ratificó su alcance internacional tras presentarse el último sábado 4 de julio en el festival Madrid Orgullo 2026 (MADO). Ante una audiencia que superó los 25.000 asistentes en la Plaza de España, la intérprete ofreció un concierto de 45 minutos estructurado específicamente para esta edición, donde combinó su repertorio habitual con arreglos de música electrónica.

El punto central de la jornada estuvo marcado por la intervención sorpresiva del dúo Miranda!. La irrupción en el escenario de Ale Sergi y Juliana Gattas, quienes se trasladaron a la capital española para este bloque del espectáculo, alteró la dinámica prevista y generó una de las respuestas más enérgicas del público en la plaza madrileña.