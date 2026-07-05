Incendios forestales en Francia obligan a prohibir acceso de público a tercera etapa del Tour de Francia

Bomberos combaten un incendio forestal cerca de Béziers en Francia

Por Gilles Guillaume y America ​Hernandez

PARÍS, 5 jul - La tercera etapa del Tour de Francia, que tendrá lugar el lunes, estará cerrada al público debido a los riesgos ‌que plantea un incendio forestal que ‌arrasa el suroeste de Francia, según informaron las autoridades el domingo.

El incendio ha arrasado más de 1.600 hectáreas a unos 60 km de la línea de meta en Les Angles y sigue extendiéndose.

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Las imágenes del incendio muestran densas columnas de humo negro, y los testigos presenciales informan de vientos abrasadores, suelo caliente, dificultad para respirar en las inmediaciones y escasa visibilidad más allá de los ​2 metros.

El recorrido de la ⁠carrera se mantendrá sin cambios, pero la caravana publicitaria del Tour no ‌recorrerá los últimos 40 km desde España —donde comenzó el sábado— ⁠hasta Francia.

Los ciclistas continuarán de forma autónoma y ⁠solo con el personal estrictamente necesario para que la carrera siga adelante, según la prefectura del departamento de los Pirineos Orientales.

El calor extremo y los incendios forestales ⁠se han extendido por toda Europa, y los incendios en Francia ​y España han suscitado preocupaciones por la seguridad en torno ‌al Tour de Francia de este ‌año, que comenzó el sábado en Barcelona.

"Un incendio excepcional exige medidas excepcionales ⁠para el Tour", afirmó el director de la carrera, Christian Prudhomme, quien ya había señalado anteriormente que el recorrido podría adaptarse si fuera necesario.

Las autoridades han pedido a la ciudadanía que se abstenga de acudir al recorrido de la carrera ​o a ‌la línea de meta, para que las fuerzas de seguridad puedan destinar efectivos a la lucha contra el incendio forestal que sigue extendiéndose.

VIENTOS CÁLIDOS, FRENTE DE FUEGO DE 18 KILÓMETROS

Se han desplegado unos 750 bomberos, 200 vehículos y nueve helicópteros de extinción, además de otras aeronaves, ⁠para contener el incendio en el departamento de los Pirineos Orientales, cuyo frente se extiende a lo largo de 18 km, según el prefecto del departamento.

Hasta el momento no se han registrado víctimas mortales, aunque dos personas —un bombero y un vecino— se encuentran en estado crítico. Los bomberos esperan evitar que el incendio se propague hacia el sur, en dirección al río Tet y a la región montañosa de Aspres, ‌que es árida y de difícil acceso.

El domingo, Météo-France clasificó a siete departamentos del sur de Francia como zonas de "riesgo de incendio muy elevado".

En Cataluña, España, donde se disputaron las dos primeras etapas de la carrera, un incendio forestal que arrasó unas 2.200 hectáreas de bosque en Les Gavarres se ha estabilizado, según informaron las ‌autoridades el domingo, aunque las altas temperaturas y el humo podrían seguir complicando las labores de extinción.

Se cree que ese incendio, que se declaró el viernes en la Costa ‌Brava catalana, fue provocado ⁠por un trabajador que utilizaba una sierra circular cerca de una carretera, lo que generó chispas que prendieron fuego y se ​propagaron, según informaron las autoridades locales. El sospechoso fue detenido el viernes.

Con información de Reuters