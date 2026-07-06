Dior se impone a Chanel y viste a Taylor Swift para la boda del siglo

FOTO DE ARCHIVO: Los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers juegan en el Super Bowl LVIII en Las Vegas.

En lo ​que supone un gran logro para la casa de moda parisina Christian Dior, tanto Taylor Swift como Travis Kelce lucieron diseños de alta costura del director creativo Jonathan Anderson en su boda en ‌Nueva York, lo que ha dado a la ‌marca una ventaja en su creciente rivalidad con Chanel por conseguir el respaldo de las celebridades más codiciadas del mundo de la moda.

Aunque aún no han salido a la luz fotografías de la celebración, celebrada en el Madison Square Garden bajo un estricto control, el diseño del vestido de Swift —sin duda, el encargo nupcial más importante de la década— supone un gran triunfo para Anderson, de 41 años, deseoso de demostrar su valía tan solo un año después de asumir el cargo al frente de la casa de lujo francesa.

El director creativo de Chanel, Matthieu ​Blazy, también recién llegado al ⁠cargo, ha revitalizado la marca y ha debutado en la alta costura nupcial con el vestido de la ‌estrella del pop Dua Lipa, minuciosamente adornado con pedrería, para su boda en Sicilia el ⁠pasado mes de junio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pero la extraordinaria atención mediática que rodea la ⁠boda de Swift probablemente proporcionará una exposición mucho mayor a Dior, una de las marcas insignia de LVMH, en su intento por reactivar la demanda en un mercado del lujo en horas bajas. Los 273 millones de seguidores ⁠de Swift en Instagram y su fiel base de fans global otorgan a la marca un ​nivel de visibilidad que pocas campañas de marketing podrían igualar.

"Este encargo garantiza que Dior, ‌y por extensión Jonathan Anderson, pasen a la historia ‌de la cultura pop durante muchos años", afirmó Thomai Serdari, estratega de marcas de lujo y profesora ⁠de marketing en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York.

Dior ha señalado que los trajes de boda de la pareja se crearon en sus talleres del número 30 de la Avenue Montaigne, en París, y fueron diseñados por Anderson en estrecha colaboración con los novios.

"ELLA ESTÁ A LA ÚLTIMA"

En el desfile de alta ​costura de Dior ‌celebrado el lunes en París, la primera fila bullía de comentarios sobre el vestido de Swift.

"Cuando eligió a Jonathan, pensé: 'Alguien la está asesorando bien'", dijo a Reuters en el desfile Sheila Hicks, una artista textil estadounidense de 91 años que el año pasado diseñó un bolso de Dior en colaboración con Anderson. "Esto demuestra que está al tanto de todo, que trabaja con las personas adecuadas".

El vestido ⁠de Swift "no debería ser abrumador, pero sin duda debería tener una personalidad muy marcada", añadió Hicks.

Las especulaciones sobre el vestido de Swift fueron frenéticas en las semanas previas a la ceremonia. Stella McCartney, una de las diseñadoras preferidas de la cantante, y Sarah Burton, de Givenchy, figuraban entre las principales candidatas.

Aunque Swift suele llevar muchas marcas de alta costura, rara vez asiste a eventos de moda y a menudo ha apostado por marcas más pequeñas o menos conocidas. Su anillo de compromiso, por ejemplo, fue creado por el joyero independiente Artifex Fine Jewelry.

Conocida por su estilo típicamente estadounidense, lució un diseño ‌de Ralph Lauren para su sesión de fotos de compromiso, pero finalmente se decantó por la alta costura francesa para el gran evento.

Anderson, un diseñador norirlandés que pasó 11 años al frente de Loewe antes de incorporarse a Dior, ya ha tenido una ajetreada temporada nupcial. Solo en el último mes, Dior presentó otros dos vestidos de novia de alta costura diseñados por él, lucidos por la modelo china Ming Xi y la influencer brasileña Elisa Zarzur.

Por supuesto, diseñar ‌vestidos de novia para los ricos y famosos no es garantía de éxito para las marcas de lujo, sobre todo ahora que se enfrentan a una menor demanda por parte de los consumidores.

Lauren Sánchez lució un vestido a medida de Dolce & Gabbana ‌en su boda con el ⁠fundador de Amazon, Jeff Bezos, durante una fastuosa celebración de tres días en Venecia el año pasado. La marca italiana ha estado buscando formas de recaudar fondos y está llevando ​a cabo una renegociación de su deuda con los bancos.

Valentino, que diseñó un vestido de corte recto para la boda de Nicola Peltz con Brooklyn Beckham en 2022, registró pérdidas el año pasado y también está renegociando con sus acreedores.

(Reportaje de Helen Reid en París; información adicional de Danielle Kaye en Nueva York. Editado en español por Natalia Ramos)