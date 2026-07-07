Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde hoy ante Colombia en el Mundial 2026.

La Selección de Colombia afronta un partido determinante frente a Suiza, por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se juega el mano a mano con los europeos, que vienen de menor a mayor en esta Copa del Mundo. El encuentro se llevará a cabo en Vancouver, Canadá.

Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde contra Suiza en el Mundial 2026

Si Colombia pierde

Al término de los 90 minutos, se quedará afuera del Mundial 2026.

Si Colombia gana

Al término de los 90 minutos, avanzará a cuartos de final donde se enfrentaría con el ganador de Argentina vs. Egipto, que jugarán hoy mismo a las 13 horas de nuestro país.

Si Colombia empata

Al término de los 90 minutos, irán al alargue y, si persiste la igualdad, se definirá al vencedor por penales.

Cuándo juega Colombia ante Suiza por los octavos del Mundial 2026

El duelo entre el equipo comandado por Néstor Lorenzo y el combinado suizo tendrá lugar este martes 7 de julio en Vancouver, Canadá, desde las 17 horas de nuestro país. La transmisión del duelo estará a cargo de DSports y Paramount+. El ganador de este cruce avanzará a los cuartos de final donde se verá las caras con el que triunfe ente Argentina vs. Egipto, que jugarán desde las 13 horas en Atlanta, Estados Unidos.

Quién gana entre Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026, según la IA

El cruce de octavos de final del Mundial 2026 entre Colombia y Suiza presenta presenta un panorama sumamente cerrado, pero los principales modelos de Inteligencia Artificial y superordenadores estadísticos inclinan la balanza y dan como favorita a la Selección Colombia para meterse entre los ocho mejores del mundo.

Los análisis predictivos de la IA destacan los siguientes puntos:

El Pronóstico de la IA: ¿Quién gana?

Los algoritmos de predicción deportiva (incluyendo simulaciones basadas en ChatGPT, Gemini y herramientas de análisis de datos) muestran una ventaja para el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo:

Probabilidades de victoria (tiempo reglamentario): Victoria de Colombia: ~42% - 52% Empate: ~29% - 31% Victoria de Suiza: ~19% - 27%

Marcadores más probables: Las proyecciones señalan que el resultado más repetido es un empate 1-1 (que llevaría el partido a la prórroga), seguido muy de cerca por triunfos ajustados de la Tricolor por 1-0 o 2-1.

¿En qué se basan las IA para este veredicto?