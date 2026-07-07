COI levanta provisionalmente suspensión al Comité Olímpico Ruso; deportistas volverán a competiciones

El Comité Olímpico Internacional (COI) levantó el martes de manera provisional la suspensión impuesta al Comité Olímpico Ruso, allanando el camino para su regreso a las competiciones internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.
El COI indicó que su comité ejecutivo decidió poner fin provisionalmente a la suspensión vigente desde 2023, aunque precisó que aún no se había tomado ninguna decisión sobre si Rusia podría exhibir su bandera, sus colores y su himno en los Juegos Olímpicos.
Los deportistas rusos compitieron como neutrales en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.
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El ministro de Deportes ruso, Mijaíl Degtiárev, afirmó que la decisión del COI debería allanar el camino para que los deportistas rusos regresen plenamente al panorama deportivo internacional.
"El regreso de nuestro país a la familia olímpica supone una luz verde para que las federaciones internacionales readmitan a todos nuestros deportistas", señaló.
Con información de Reuters