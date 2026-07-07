El "bajón post Mundial" existe: por qué ocurre y cuándo conviene prestarle atención.

Durante varias semanas, el Mundial se convierte en mucho más que un torneo de fútbol. Los horarios de los partidos reorganizan la agenda, las reuniones con amigos y familiares giran en torno a la Selección, las redes sociales se llenan de análisis y memes, y cada encuentro despierta una montaña rusa de emociones. Por eso, cuando el campeonato llega a su fin, no son pocos los que experimentan una sensación de vacío, desmotivación o tristeza difícil de explicar.

Aunque pueda parecer exagerado, especialistas en salud mental y medicina coinciden en que este fenómeno es frecuente y tiene una explicación. Se trata de la adaptación que atraviesa el organismo después de un período de alta estimulación emocional, en el que la expectativa, la adrenalina y el sentido de pertenencia estuvieron presentes casi todos los días.

"El Mundial no representa únicamente una competencia deportiva. También es una experiencia colectiva que organiza las rutinas, las conversaciones y las expectativas de millones de personas. Cuando esa dinámica termina de forma repentina, es normal que algunas personas perciban una baja en el ánimo o una sensación de vacío", explica el Dr. Washington Burgos, médico clínico de Boreal Salud (MP 1529).

¿Por qué ocurre este "vacío" después del Mundial?

Durante el torneo, el cerebro permanece expuesto a un flujo constante de estímulos, resultados, noticias, análisis, celebraciones, nervios antes de cada partido y una fuerte conexión emocional con el desempeño del equipo. Esa intensidad hace que el final del campeonato implique un cambio brusco.

De un día para otro desaparecen los encuentros para ver los partidos, las cábalas, las discusiones futboleras y la expectativa por el próximo rival. Esa interrupción puede traducirse en una sensación de apatía, cansancio o desinterés que, en la mayoría de los casos, dura apenas algunos días.

Los especialistas señalan que este tipo de reacciones también puede observarse después de otros acontecimientos muy esperados, como vacaciones, recitales, festivales o grandes eventos deportivos. El denominador común es que el organismo necesita tiempo para readaptarse a una rutina con menor carga emocional.

El llamado "bajón post Mundial" refleja el impacto que tienen los grandes eventos colectivos sobre la vida cotidiana.

Cuándo deja de ser una reacción normal

Sentirse un poco desmotivado tras el cierre del torneo no implica necesariamente un problema de salud. Sin embargo, los profesionales recomiendan prestar atención cuando el malestar se prolonga o comienza a afectar la vida cotidiana.

Entre las señales de alerta se encuentran:

Tristeza persistente durante varias semanas.

Cambios importantes en el sueño.

Pérdida de interés por actividades habituales.

Aislamiento social.

Dificultad para concentrarse, trabajar o estudiar.

Angustia intensa que no disminuye con el paso de los días.

"Es esperable que exista una baja anímica luego de un evento tan movilizante. Pero si esa sensación se mantiene en el tiempo, interfiere con la rutina o se acompaña de síntomas como aislamiento o alteraciones marcadas del estado de ánimo, es importante consultar con un profesional", advierten desde Boreal Salud.

Lejos de tratarse de una reacción extraña, el llamado "bajón post Mundial" refleja el impacto que tienen los grandes eventos colectivos sobre la vida cotidiana. Comprender por qué ocurre permite transitarlo con mayor naturalidad y, al mismo tiempo, reconocer cuándo deja de ser una emoción pasajera para convertirse en una situación que merece atención profesional.