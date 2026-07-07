Alejandro Bercovich se hartó de Milei y reveló lo que no se sabía sobre el Gobierno: "Gendarmes"

Alejandro Bercovich se hartó de Milei y reveló lo que no se sabía sobre el Gobierno.

Alejandro Bercovich apuntó con dureza contra el gobierno de Javier Milei durante su programa en C5N. El periodista criticó los más de 200 despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), denunció un proceso de "desguace" del organismo y cuestionó el rumbo de la política nuclear impulsada por la administración nacional.

En su programa, Bercovich sostuvo que el Gobierno está desmantelando áreas estratégicas del Estado y puso como ejemplo la situación de la CNEA. "Lo que se entrega son cosas que costó mucho construir", afirmó el conductor antes de referirse al organismo encargado del desarrollo nuclear argentino.

En ese sentido, describió un clima de fuerte tensión dentro de la institución. "Gendarmes en la puerta de un edificio como la CNEA, en los pasillos, adentro. Echando como perros a técnicos que el Estado invirtió mucho tiempo en formar", expresó.

Alejandro Bercovich se hartó de Milei y reveló lo que no se sabía sobre el Gobierno.

La crítica a la política nuclear

Bercovich también hizo referencia a la salida del titular de la CNEA tras comunicar una importante reducción de personal. "El tipo que pusieron al frente de la CNEA se tuvo que ir custodiado de la CNEA luego de haber comunicado más de 200 despidos", aseguró. Para el periodista, estas medidas forman parte de un proceso más amplio de desmantelamiento del sector. "Este sector está siendo desguazado", sostuvo.

Además, vinculó esa situación con reuniones mantenidas entre empresarios y funcionarios nacionales. "Mientras dos empresarios visitaban al ministro Caputo y a Ramos Nápoli, el nuevo secretario de Asuntos Nucleares, para decirles 'nosotros podemos hacer reactores acá en Argentina'. Claro, los reactores que quiere Estados Unidos", concluyó.