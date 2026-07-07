Por qué no juega Lautaro Martínez en la Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Por qué no juega Lautaro Martínez en Argentina vs. Egipto por el Mundial

La Selección Argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, partido para el que Lionel Scaloni se decidió por no incluir a Lautaro Martínez en el once titular.

El "Toro" ocupará un lugar en el banco de suplentes y Julián Álvarez ingresará en su posición. A su vez, no será el único cambio de la "Albiceleste" con respecto a los que vencieron a Cabo Verde en 16avos.

Por qué no juega Lautaro Martínez ante Egipto en la Selección Argentina por el Mundial 2026

El delantero del Inter de Milán de Italia no tiene problemas físicos que le impiden rendir de la mejor manera, pero también es cierto que hasta el momento no pudo aprovechar las que tuvo. De esta manera, como sucedió en Qatar 2022, el DT optará por la "Araña" para intentar revertir esta sequía con los atacantes.

Con esta decisión, el entrenador campeón de todo buscará una explosión en ataque que todavía no tuvo más allá de los goles de Lionel Messi y el del propio "Toro" de penal contra Jordania. Por supuesto, esta determinación no descarta que Martínez pueda entrar en algún momento del partido por el exhombre de River.

Lionel Scaloni decidió darle lugar a Julián Álvarez en lugar de Lautaro Martínez vs. Egipto en el Mundial 2026

Los 11 de la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial 2026

Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Los números de Lautaro Martínez con la Selección Argentina

Partidos jugados : 81.

: 81. Goles : 38.

: 38. Asistencias : 12.

: 12. Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

Quién gana en Argentina vs. Egipto por los octavos del Mundial 2026, según la IA

El cruce de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto ya fue analizado en profundidad por los principales modelos de Inteligencia Artificial y algoritmos predictivos, que coinciden en otorgar un claro favoritismo a la Selección Albiceleste para meterse entre los ocho mejores del mundo.

Los detalles del veredicto de la IA de Gemini para este crucial duelo eliminatorio destacan lo siguiente:

El Pronóstico de la IA: ¿Quién gana?

Las simulaciones de datos de plataformas deportivas y modelos avanzados de lenguaje proyectan una alta probabilidad de que el campeón defensor avance a los cuartos de final:

Victoria de Argentina: 72%

Empate (definición en prórroga o penales): 18%

Victoria de Egipto: 10%

Resultado más probable: Las computadoras y algoritmos señalan que el marcador más repetido en las simulaciones es un 2-0 a favor de Argentina. Un triunfo más ajustado por 2-1 se posiciona como la segunda opción más viable.

Los factores clave del análisis