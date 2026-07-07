Sorpresa total por lo que dijo Baby Etchecopar sobre el gobierno Javier Milei.

Ángel "Baby" Etchecopar sorprendió este lunes con un fuerte cuestionamiento al gobierno de Javier Milei durante su programa en A24. Al ponerse en el lugar de un jubilado, el periodista sostuvo que los haberes actuales no alcanzan para vivir y lanzó un desafío al Presidente, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al diputado Bertie Benegas Lynch.

En medio de un editorial en A24, Baby Etchecopar centró sus críticas en la situación económica que atraviesan los jubilados. Para graficar el problema, afirmó que un adulto mayor "hoy gana cuatro gambas" y aseguró que ese ingreso resulta insuficiente para afrontar el costo de vida. "Hoy un jubilado gana cuatro gambas, ¿estamos de acuerdo? Para que pueda vivir tiene que ganar dos palos", expresó el conductor.

A partir de esa comparación, dirigió un mensaje a Javier Milei, Luis Caputo y Bertie Benegas Lynch. "Y le pregunto a Bertie Benegas Lynch, a Caputo y a Milei: ¿cuándo me subís el palo 600 que falta? ¿En 24 meses?", lanzó.

La apuesta que propuso Baby Etchecopar

Durante su intervención, Etchecopar cuestionó las promesas de mejora económica a mediano plazo y planteó una provocadora apuesta. "¿Vos me firmás que en 24 meses yo como jubilado voy a estar ganando dos palos? Bueno, hagamos una apuesta: si no lo hacés, te hago fusilar en Plaza de Mayo por mentiroso", dijo.

Sorpresa total por lo que dijo Baby Etchecopar sobre el gobierno Javier Milei.

"A ver si nos cumplen, porque sabés qué fácil es decir 'en 24 meses vamos a estar todos revoleando plata por el aire'. Y si no cumplís no importa, Dios y la Patria te lo demanden", sostuvo y agregó: "Entonces, dentro de 24 meses aparece Caputo diciendo 'fueron 24 meses duros y ahora prepárense porque en dos años...'".