Chevron ofrece a la competencia su tecnología para aumentar producción de petróleo de esquisto

La ilustración muestra gatos hidráulicos para bombas de petróleo impresos en 3D y el logotipo de Chevron.

Chevron ​permitirá a las empresas petroleras de la competencia adquirir una tecnología química que desarrolló para impulsar la producción de los pozos de esquisto, informó la empresa el miércoles, como parte de ‌una iniciativa más amplia para aumentar la ‌producción petrolera de Estados Unidos.

Esta medida se produce en un momento en que la industria del esquisto de Estados Unidos, que transformó los mercados energéticos mundiales hace casi 20 años gracias al auge del fracking, se enfrenta a una disminución de la productividad de los pozos lo que, según expertos, está obligando a las empresas a perforar más pozos o a adoptar nuevas tecnologías para mantener la producción.

Chevron ha anunciado que concederá la licencia de su tecnología de tensioactivos químicos al fabricante de productos químicos ZL ​Chemicals, que se encargará de ⁠gestionar el proceso de venta a otras empresas petroleras.

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Los productos químicos cuya licencia se concede a ‌ZL han mejorado la producción de los pozos recién perforados hasta en un 20% ⁠durante el primer año, y también han reducido el descenso ⁠de la producción en los pozos existentes entre un 5% y un 8%, según Chevron.

"Dadas las limitaciones energéticas que existen hoy en día en el mundo, se exige a las empresas petroleras y de gas ⁠que aporten más energía al mercado", declaró Ryder Booth, director de Tecnología e Ingeniería de ​Chevron, en una entrevista. "Esta es una forma en la que podemos responder ‌a esa demanda para ayudar a impulsar la ‌producción".

El presidente estadounidense Donald Trump instó recientemente a las empresas petroleras, entre ellas Chevron y ExxonMobil, ⁠a aumentar la producción de petróleo y contribuir a reducir los precios de la gasolina durante el conflicto de EEUU e Israel con Irán.

MEJORA DE LA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO

Los tensioactivos químicos pueden ayudar a reducir el daño que el proceso de fracturación causa a la formación de esquisto y actúan de forma ​similar al jabón, ‌limpiando las partículas que pueden quedar atrapadas en las grietas de la roca de esquisto e impedir que el petróleo fluya. A continuación, estos productos químicos facilitan la separación del petróleo de la roca subterránea para que pueda llegar más fácilmente a la superficie.

Durante una reciente visita de Reuters a un laboratorio tecnológico de Chevron en Houston, los investigadores mostraron ⁠un frasco de cristal con petróleo crudo que se adhería a las paredes del frasco al agitarlo.

En otro frasco que contenía tanto crudo como tensioactivos químicos, el petróleo fluía fácilmente por el interior del frasco sin adherirse al cristal, y finalmente se separaba de los tensioactivos, lo que ilustra cómo el proceso puede ayudar a que el petróleo se desprenda de la roca de esquisto.

Los expertos del sector afirman que la tasa de recuperación de petróleo en el esquisto es de apenas un 10%, y que la industria deja el 90% restante ‌en el suelo porque la tecnología aún no está lo suficientemente avanzada como para extraer el resto del petróleo de una roca compacta y densa.

Mejorar la tasa de recuperación es fundamental, ya que las mejores zonas de perforación se han agotado con el tiempo.

"Nos encontramos en un punto en el que ya no hay grandes ganancias por obtener", afirmó Bob Fryklund, estratega jefe de exploración y producción de S&P Global Energy, aunque ‌añadió que los avances tecnológicos han ayudado a la industria petrolera a superar constantemente las previsiones.

Además de sus propios pozos, Chevron también posee una participación en los derechos de explotación de algunos pozos de la cuenca del Pérmico ‌que son explotados por otras ⁠empresas. La concesión de licencias de la tecnología química, que antes era de su exclusiva propiedad, significa que la empresa podría beneficiarse de una mayor producción de ​petróleo en el principal yacimiento de Estados Unidos.

"Esto contribuye a impulsar la producción a mayor escala, más allá de las zonas operadas por Chevron", señaló Booth.

La empresa comenzará a probar una nueva versión de la tecnología química en el tercer trimestre, añadió.

Con información de Reuters