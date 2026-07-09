La OTAN capea otra tormenta provocada por Trump, pero se prepara para más tras la cumbre de Ankara

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mantienen una reunión bilateral al margen de la cumbre de líderes de la OTAN en el complejo presidencial de Bestepe en Ankara, Turquía

​La OTAN ha capeado otra tormenta provocada por Donald Trump, pero los miembros europeos de la alianza militar se preparan para nuevas turbulencias en sus relaciones con el presidente de Estados Unidos.

Dice mucho del estado de las relaciones ‌entre EEUU y Europa el hecho de que una ‌cumbre de la OTAN que comenzó con un líder estadounidense ordenando el corte de las relaciones comerciales con uno de los miembros, España, y reprendiendo a otros, fuera ampliamente aclamada como un éxito después de que, horas más tarde, volviera a reafirmar su compromiso con la alianza.

Los líderes europeos se mostraron optimistas tras la cumbre de Ankara, satisfechos por las palabras de Trump sobre el "amor que se respiraba en la sala", su respaldo a una declaración que reiteraba el apoyo al pacto de defensa mutua del artículo 5 de la OTAN y su decisión de conceder a Ucrania una licencia para fabricar misiles interceptores Patriot.

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Esto supuso un alivio tras ​meses de graves tensiones provocadas por ⁠los intentos de Trump de arrebatarle Groenlandia a Dinamarca —otro miembro de la OTAN— y por las divisiones en torno a ‌la guerra con Irán, lo que le llevó a reavivar sus críticas de larga data a la alianza ⁠y a poner en duda la futura pertenencia de Estados Unidos a ⁠la misma.

Aunque prevén más inestabilidad en la relación, los responsables europeos consideran de gran valor mantener a su aliado superpotencia dentro de la alianza. Sin el peso militar de EEUU, muchos temen que serían más vulnerables a un ataque de Rusia.

RUTTE AFIRMA QUE ⁠EEUU SIGUE SIENDO EL "ACTOR DOMINANTE" EN LA OTAN

"Hay, por supuesto, un actor dominante en la sala; seamos sinceros", dijo ​a Reuters el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras la cumbre.

"Estados Unidos por sí ‌solo representa la mitad de la economía de la OTAN, ‌y su poderío militar no tiene parangón y es tan grande como el del resto de la OTAN en ⁠su conjunto."

Rutte dijo que la credibilidad de la OTAN y su capacidad para disuadir a Moscú no se habían visto mermadas por las recientes muestras de divisiones.

No todo el mundo está tan seguro.

"Aunque Trump se muestre amable, el daño ya está hecho", dijo Jim Townsend, un antiguo alto cargo del Pentágono que ahora trabaja en el laboratorio de ideas Center for a New American Security.

"Rusia y ​los contribuyentes de la ‌Alianza necesitan ver que la OTAN se está fortaleciendo, pero ese mensaje se pierde entre los paripés de Trump."

Un diplomático europeo, que habló bajo condición de anonimato, dudó de que la cumbre hubiera reparado el daño de los últimos meses. "Pero al menos no ha empeorado la situación y eso ya es un avance, teniendo en cuenta...", señaló el diplomático.

PROMESAS SOBRE EL GASTO EN DEFENSA

El hecho de que la cumbre concluyera con una nota positiva supuso ⁠una cierta reivindicación para Rutte y para el anfitrión, el presidente turco Tayyip Erdogan.

Antes de la cumbre, Rutte y otros responsables de la OTAN intentaron convencer a Trump de que dejara de lado las tensiones sobre Irán y se mantuviera fiel a la alianza, asegurándole que los importantes aumentos en el gasto en defensa de los aliados europeos constituían una victoria personal para él.

Trump lleva mucho tiempo afirmando que Europa debería gastar más en defensa, y su Gobierno está presionando a los europeos para que asuman la responsabilidad principal de la defensa convencional del continente.

Cuando Rutte se reunió con Trump en la Casa Blanca el mes pasado, los responsables de la OTAN colocaron caballetes con grandes ‌gráficos que mostraban los aumentos en el gasto en defensa de los miembros europeos de la alianza y de Canadá en la década transcurrida desde que Trump iniciara su primer mandato en 2017.

Uno de ellos llevaba el título "El billón de Trump" en letras mayúsculas doradas, lo que indicaba que él era responsable de 1,21 billones de dólares en gasto adicional de los aliados, aunque también abarcaba cuatro años de la presidencia de Joe Biden.

"Algunos embajadores han criticado el comportamiento de Rutte en Washington. Otros se preguntan: ¿Hay alguien capaz de encontrar una alternativa?", ‌dijo un alto diplomático antes de la cumbre.

Los responsables también prepararon datos para rebatir algunas de las afirmaciones de Trump de que los aliados de la OTAN habían denegado su apoyo a las fuerzas estadounidenses en la guerra de Irán. Si bien España prohibió a EEUU el uso ‌de bases en su territorio, ⁠otros aliados se atuvieron en gran medida a los acuerdos de larga data con las fuerzas estadounidenses, señaló Rutte.

Esos esfuerzos a veces le acarrearon al secretario general problemas diplomáticos entre los europeos. El ministro de Defensa italiano, ​Guido Crosetto, acusó a Rutte de transmitir un "mensaje totalmente engañoso" después de que este afirmara que unos 500 aviones estadounidenses habían despegado para apoyar la guerra desde bases estadounidenses en Italia, donde el conflicto era profundamente impopular.

(Reporte adicional de Sabine Siebold, John Irish, Humeyra Pamuk, Jonathan Spicer, Tuvan Gumrukcu, Huseyin Hayatsever, Gram Slattery y Ece Toksabay en Ankara; edición de Timothy Heritage; editado en español por Patrycja Dobrowolska)