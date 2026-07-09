Francia recibió la mejor noticia antes del duelo con Marruecos en el Mundial 2026.

La Selección de Marruecos recibió la peor noticia justo antes de enfrentar a Francia en el Mundial 2026 por los cuartos de final. Los "Leones" africanos reeditarán contra los vigentes subcampeones la semifinal de la edición pasada en Qatar 2022, cuando el equipo dirigido por Didier Deschamps se impuso por 2-0 con comodidad. Ahora, el entrenador Mohamed Ouahbi no podrá contar con una de sus principales figuras.

Es que el goleador Ismael Saibari se retiró lesionado al comienzo de los octavos ante el anfitrión Canadá y no llegó a recuperarse a tiempo para este compromiso. Por lo tanto, lamentablemente ni siquiera podrá ocupar un lugar en el banco de los suplentes. El centroatacante de 25 años acaba de ser vendido a Bayern Munich de Alemania por 55 millones de euros y era una de las sensaciones de la máxima cita hasta que se marchó con problemas físicos.

Marruecos, sin Saibari frente a Francia en el Mundial 2026

“No está listo hoy, es demasiado pronto… Espero que pueda estar disponible para el próximo partido”, reconoció el director técnico Ouahbi en la conferencia de prensa previa al compromiso. Por lo tanto, todo indica que el lugar del "9" lo ocupará Soufiane Rahimi, quien se desempeña en Al-Aín de Emiratos Árabes Unidos.

La pequeña lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha saca a Saibari de este Marruecos vs. Francia determinante en el Mundial 2026, en busca del boleto a las semifinales. Los "Leones" africanos intentarán tomarse revancha de lo sucedido hace tres años y medio en Doha, cuando la derrota a manos de los europeos los "condenó" al duelo por el tercer puesto, en el que también cayeron ante Croacia.

Las posibles formaciones de Francia y Marruecos en el Mundial 2026

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; y Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.

Saibari, afuera en Marruecos vs. Francia en el Mundial 2026.

Cómo ver Francia vs. Marruecos en Argentina: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro por los cuartos de final de la Copa del Mundo será el jueves 9 de julio desde las 17 de Argentina en Boston, Estados Unidos, con el arbitraje del argentino Facundo Tello. La transmisión en vivo en la televisión será a través de DSports. El streaming online irá por DGO, Paramount+ y Personal Flow.