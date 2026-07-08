Trump dice que acuerdo provisional para poner fin a guerra con Irán "ha terminado", advierte de nuevos ataques

Un barco en el estrecho de Ormuz visto desde Musandam

Por Humeyra Pamuk, Gram Slattery y Tala ​Ramadan

ANKARA/DUBAI, 8 jul (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo que el acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán había "terminado" y que era probable que Estados Unidos lance nuevos ataques el miércoles por la noche ‌tras las acometidas iraníes contra bases estadounidenses en ‌el golfo Pérsico.

En un recrudecimiento de las hostilidades que provocó una subida de los precios del petróleo, Irán dijo el miércoles que había atacado instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait después de que las fuerzas de Estados Unidos golpearon a objetivos iraníes en respuesta a las arremetidas contra petroleros en el estrecho de Ormuz.

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Los ataques socavaron aún más un frágil acuerdo de alto el fuego y mermaron las esperanzas de convertir el memorándum de entendimiento firmado el 17 de junio en un acuerdo de paz permanente para poner fin a la guerra, que comenzó con los ataques aéreos estadounidenses e ​israelíes sobre Irán el 28 de ⁠febrero.

"Si llegamos a un acuerdo con Irán, no estoy seguro de que vaya a durar", dijo Trump, "porque me han ‌parecido gente muy deshonesta", agregó. Sin embargo, Trump no dijo explícitamente que Washington fuera a volver a una ⁠guerra en toda regla y no quedó claro de inmediato si continuarían ⁠o no las negociaciones para alcanzar un tratado permanente.

Consultado antes de una cumbre de la OTAN en Turquía, si el memorándum de entendimiento había llegado a su fin, Trump respondió: "Es una pregunta muy interesante. En mi opinión, creo que se ha ⁠terminado. No quiero tratar con ellos (...) Son escoria. Son gente enferma. Están liderados por gente enferma", dijo ​a los periodistas en Ankara.

"Por lo que a mí respecta, tratar con ellos es ‌una pérdida de tiempo", dijo, antes de añadir: "Bueno, dejaré que ‌nuestros maravillosos negociadores sigan hablando si quieren, pero yo no lo veo. No me gusta esta gente, lo ⁠saben".

Una fuente familiarizada con las conversaciones de Ankara dijo que Trump no repitió sus comentarios sobre el fin del acuerdo provisional cuando los líderes de la OTAN se reunieron en la cumbre, pero el presidente advirtió más tarde de nuevos ataques en declaraciones a los periodistas.

"Voy a dar una pequeña advertencia: esta noche vamos a golpearles con fuerza", dijo Trump antes ​de una reunión con ‌el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Los últimos ataques han agravado las preocupaciones en materia de seguridad en torno al estrecho de Ormuz; los datos sobre el tráfico marítimo indican que al menos cuatro petroleros y gaseros han dado media vuelta en lugar de intentar atravesar esta vía navegable, una ruta de suministro vital.

Trump se ha retractado en ocasiones de las amenazas que ha proferido contra Irán, pero los precios del petróleo ⁠se dispararon y los de los bonos globales se desplomaron. Los futuros del crudo Brent trepaban más de un 5%, la mayor alza en un día desde finales de mayo, a 78,48 dólares el barril.

Aunque esa cifra era mucho menor frente a los máximos superiores a los 120 dólares registrados durante el punto álgido de los combates, fue suficiente para inyectar un nuevo riesgo de inflación en el mercado de bonos, sobre todo porque los meses de conflicto han reducido las reservas mundiales de petróleo.

IRÁN Y EEUU SE ACUSAN MUTUAMENTE

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) dijo que había atacado instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait y que había derribado un ‌dron MQ-9 estadounidense que intentaba interferir en la operación.

El Ejército de Baréin dijo posteriormente que había frustrado los ataques iraníes.

Estados Unidos había lanzado previamente nuevos ataques militares y revocado un permiso que permitía a Irán vender petróleo, en respuesta a los ataques contra tres petroleros en el estrecho.

El Mando Central de Estados Unidos dijo que más de 60 pequeñas embarcaciones utilizadas por el IRGC se encontraban entre los objetivos alcanzados en una operación que, afirmó, tenía por objeto imponer un alto costo a Irán por los ‌ataques contra el transporte marítimo que violaban el alto el fuego. Trump dijo que se habían "derribado 28 embarcaciones anoche" y que probablemente atacaría más posteriormente.

El alto mando militar conjunto de Irán, el Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, calificó los ataques estadounidenses de "acto flagrante de ‌agresión", amenazó con una "respuesta aplastante" ⁠y advirtió de que Teherán no permitiría la injerencia de Estados Unidos en la gestión del estrecho.

El control del estrecho de Ormuz ha otorgado a Teherán una enorme influencia, lo que le permite, en ​la práctica, forzar un punto muerto con el Ejército más poderoso del mundo. Los analistas afirman que Teherán utiliza los ataques a buques para subrayar esa influencia mientras negocia un acuerdo de paz a largo plazo con Estados Unidos.

Con información de Reuters