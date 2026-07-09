Ver Francia vs. Marruecos en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Partidazo entre dos de los favoritos a quedarse con la copa.

Las Selecciones de Francia y Marruecos se cruzarán este jueves a las 17 (hora Argentina) por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. El encuentro reeditará la semifinal disputada en Qatar 2022, cuando el seleccionado francés se impuso por 2-0 para avanzar a la definición del título. Cuatro años después, el conjunto africano llega con la oportunidad de tomarse revancha y seguir alimentando un sueño que ya volvió a hacer historia.

Ambos seleccionados arribaron a esta instancia tras superar exigentes compromisos en los octavos de final. Francia dejó en el camino a Paraguay con un ajustado 1-0, mientras que Marruecos derrotó a Canadá para mantenerse entre los ocho mejores del certamen. El premio para el ganador será un lugar en las semifinales y la posibilidad de acercarse a la pelea por el campeonato.

Por dónde ver Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales.

El encuentro entre Francia y Marruecos de este jueves a las 17 (horario argentino) será transmitido por DSports, Flow y Paramount+.

Cómo llegan al encuentro Francia y Marruecos

Didier Deschamps mantendrá la identidad de un equipo que apuesta por el control del balón y la jerarquía de sus figuras ofensivas. Francia volverá a apoyarse en la velocidad de Kylian Mbappé para atacar los espacios, acompañado por un mediocampo encargado de administrar la posesión y acelerar cuando encuentre ventajas. La solidez defensiva seguirá siendo otro de los pilares del conjunto europeo, que intentará evitar las transiciones rápidas de su rival.

Cherki y Deschamps tras la victoria a Paraguay.

Respecto a la formación del equipo, Lucas Digne parece haberle ganado el puesto a Théo Hernández en el lateral izquierdo, mientras que Aurélien Tchouaméni y Manu Koné se disputan un lugar en el mediocampo y en la delantera pelean por un puesto Bradley Barcola y Désiré Doué, compañeros en el PSG, en el extremo izquierdo.

Del otro lado, Walid Regragui volverá a confiar en un equipo disciplinado desde el aspecto táctico. Marruecos buscará cerrar los caminos hacia su arco con un bloque compacto y recuperar la pelota para salir con velocidad por las bandas, aprovechando la proyección de Achraf Hakimi y la movilidad de sus atacantes. El conjunto africano tiene como gran duda que sucede con Ismael Saibari, quien fue sustituido en el primer tiempo del duelo de octavos contra Canadá por molestias en los isquiotibiales, aunque las pruebas descartaron una lesión de importancia.