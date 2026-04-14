Teddy Swims, Saramalacara y Maxi Espíndola: tres lanzamientos para arrancar la semana en modo playlist.

Arrancar la semana con música nueva siempre es una buena excusa para resetear la cabeza, y esta vez la playlist viene bien variada. Desde un regreso internacional que promete nueva era, una artista argentina que rompe moldes desde lo más under hacia el mundo, y una voz pop local que apuesta a la emoción sin filtro. Tres lanzamientos musicales, tres climas y un mismo punto en común: canciones que dicen algo.

Los tres lanzamientos musicales que tenés que escuchar esta semana

Teddy Swims presenta "Mr. Know It All"

Por un lado, Teddy Swims abre capítulo con “Mr. Know It All”, un single que marca el inicio de su próxima etapa. Con una mezcla de estética ochentosa, producción moderna y un pulso melancólico, el tema gira en torno al autosabotaje emocional, ese impulso de anticipar el fracaso en el amor y, sin querer, provocarlo. El artista, que viene de romper récords con “Lose Control” y de consolidarse como figura global, llega a este lanzamiento en un momento clave, con presentaciones en Coachella y Stagecoach en el horizonte. Una canción pegadiza, sí, pero con una herida abierta en el centro.

Saramalacara lanzó "Mataderos", su nuevo álbum

En otra frecuencia completamente distinta, Saramalacara presenta Mataderos, su segundo disco y probablemente el más ambicioso hasta ahora. Con producción de nombres pesados de la escena global como F1lthy y Dylan Brady, el álbum expande su universo entre el cloud rap y el rage, sin perder el anclaje emocional en su barrio de origen. Hay una tensión constante entre lo íntimo y lo expansivo, letras atravesadas por la nostalgia, imágenes crudas y una identidad que se mueve entre lo under y lo mainstream. Más que un disco, Mataderos funciona como una declaración artística que posiciona a Sara en el mapa global.

Maxi Espíndola estrenó "Acelerao"

La cuota pop llega de la mano de Maxi Espíndola, que estrena “Acelerao”, una balada luminosa sobre las ilusiones que crecen demasiado rápido y terminan en desilusión. Con una melodía que invita a moverse pero también a mirar hacia adentro, el tema muestra una nueva faceta del artista, más introspectiva pero igual de cercana. El lanzamiento llega en la previa de su primer show solista agotado en Niceto Club, confirmando el buen momento de su carrera tras su etapa en MYA.

Tres artistas, tres búsquedas distintas y una misma certeza, la música sigue siendo uno de los mejores lugares para entender lo que nos pasa. Ideal para darle play y dejar que la semana empiece con banda sonora propia.