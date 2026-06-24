María Codino: "No podía hacer un disco sin hablar de cómo la tecnología nos está cambiando".

Durante casi tres años María Codino se alejó del ritmo frenético de las redes sociales, cuestionó su vínculo con la tecnología y atravesó una crisis que fue personal, laboral y creativa al mismo tiempo. En ese proceso dejó de publicar contenido, volvió a los libros, se sumó a grupos de lectura sobre inteligencia artificial y filosofía, y se obligó a frenar en un mundo que parece exigir velocidad permanente.

El resultado es Valor Agregado un disco delicado y reflexivo que funciona como una respuesta a una época atravesada por la sobreinformación, los algoritmos y la lógica de producir cada vez más y más rápido. Un trabajo construido íntegramente por ella misma desde su home studio, donde la pregunta central parece ser qué lugar ocupa lo humano en un mundo cada vez más automatizado.

Ahora ese universo tendrá su primera gran puesta en escena el próximo 6 de agosto en Biri Biri, un nuevo espacio cultural de Villa Crespo, con banda completa y un show pensado especialmente para trasladar las canciones del disco al vivo. "Necesité frenar para volver a mí", dice apenas comienza la charla.

Después de Tiene que haber un mapa (2023), muchos esperaban que el siguiente paso llegara rápido. Pero Codino necesitaba otra cosa. "Tuve que reconsiderar todo. Volver a mi eje, ver qué quería hacer, cómo lo quería hacer e incluso si realmente quería seguir haciéndolo", cuenta.

En esos años apareció una sensación cada vez más presente: la de vivir rodeada de ruido. "Me encontraba atravesada por la cantidad de información, el contenido constante, la inteligencia artificial apareciendo por todos lados. Soy diseñadora audiovisual y también veía cómo todos esos cambios afectaban mi trabajo. Me sentía medio acorralada en muchos sentidos".

María dejó las redes sociales durante más de un año, se alejó de las pantallas y reemplazó el scroll por la lectura. "Todas las noches me ponía a leer. Necesitaba reconectar conmigo misma. Después entendí que todo eso que me estaba pasando era justamente de lo que quería hablar".

¿Dónde queda lo humano? La pregunta que propone Valor Agregado, el nuevo disco de María Codino

No desde una mirada tecnófoba ni apocalíptica, sino desde una inquietud profundamente humana. "Lo que más me preocupa es la desconexión. Hay trabajos donde ya casi no necesitás hablar con nadie. No te vinculás con otra persona en el trabajo, tampoco cuando comprás algo, cada vez menos espacios requieren contacto humano. Entonces me pregunto: ¿dónde nos encontramos?"

La artista evita las respuestas simples. No cree que la tecnología sea el enemigo. Pero sí cree que algo esencial corre riesgo de perderse. "Para mí el sentido de comunidad es todo. Hay cosas que como seres humanos necesitamos. Compartir, trabajar con otros, comunicarnos. Si perdemos eso, ¿qué nos queda?".

Valor Agregado es un álbum construido íntegramente por ella misma desde su home studio.

Esa tensión aparece especialmente en canciones como Polvo de Ciudad o La joven vida de Betty F, dos de las piezas que mejor condensan el concepto del álbum. "En Polvo de Ciudad aparece esta idea de premiar la cantidad por sobre la calidad, de sentir que lo artificial te pisa los pies. Son pensamientos que venía teniendo hace mucho tiempo y que terminaron convirtiéndose en canciones".

Escuchar Valor Agregado deja una sensación extraña en tiempos de hiperestimulación: calma. Hay algo cinematográfico en su forma de construir imágenes y no es casualidad. Cuando se le pregunta por sus influencias, Codino menciona pocas bandas y muchas películas.

Aparecen títulos como La peor persona del mundo, de Joachim Trier, o La Quimera, de Alice Rohrwacher. También libros como Posteridades digitales, del filósofo italiano David Sisto, donde se exploran temas vinculados a la tecnología, la memoria y la muerte. "Las influencias más fuertes suelen venir de lugares que no son musicales. Películas, libros, conversaciones. Después todo eso se termina filtrando en las canciones".

Incluso el arte visual del disco responde a esa lógica artesanal. Las tapas fueron realizadas por ella misma utilizando fotografías propias, transparencias y reencuadres construidos durante largas madrugadas de experimentación. "Me gustaba la idea de que todo formara parte del mismo universo. Que las imágenes también hablaran de lo mismo que hablan las canciones".

María Codino presenta Valor Agregado en vivo

El próximo 6 de agosto, en Biri Biri, Codino presentará oficialmente Valor Agregado con banda completa y nuevos arreglos pensados especialmente para el escenario. Aunque las canciones transmiten serenidad, el show promete otra energía.

"Tengo muchas ganas de tocar con batería, guitarras eléctricas y que las canciones crezcan un poco más. La idea es recorrer el disco completo, pero también darle otra dimensión. Que conserve su esencia, pero que respire diferente".

Mientras termina de definir los últimos detalles del espectáculo, la recepción del álbum le confirma que el mensaje encontró destinatarios. "Lo lindo es que cada persona me habla de una canción distinta. No hay una favorita clara y eso me encanta. Siento que cada uno encontró algo diferente dentro del disco".