Maravilla Martínez enfrenta a un rival de MMA que entrenó a Maradona y se retira del boxeo: cuándo y dónde es la pelea

Pelea y se retira del boxeo: Maravilla Martínez enfrenta a un rival de MMA

Sergio "Maravilla" Martínez regresa al boxeo para lo que, según él, puede ser su última función arriba del ring. El dos veces campeón del mundo de 51 años se enfrentará arriba del ring a un peleador de Artes Marciales Mixtas, quien fue justamente el encargado de anunciar este duelo que tendrá lugar este sábado 11 de abril en el Microestadio Malvinas Argentinas. La leyenda de nuestro país que alguna vez estuvo contra las cuerdas contra Julio César Chávez Jr. pero le ganó un duelo épico se bajará del cuadrilátero y es posible que se retire.

Es que así lo contó en una entrevista con DQ Radio en el ciclo Deportes en Quilmes afirmando que será "su última pelea". El evento en cuestión tendrá varios cruces interesantes y mezclará diferentes disciplinas ligadas justamente a los deportes de contacto. La estelar será la de Martínez, que tendrá acción otra vez después de perder ante Laureano "Pepi" Starópoli en el Párense de Manos III en cancha de Huracán y será contra una estrella de MMA como lo es Nicolás "Picante" Ryske, quien entrenó a Diego Armando Maradona.

Los detalles sobre el duelo de boxeo entre "Maravilla" Martínez y Nicolás Ryske

Este combate se llevará a cabo bajo el reglamento habitual del deporte de los puños y será a la distancia de seis asaltos de dos minutos cada uno por uno de descanso. No tendrá el carácter de oficial, pero sí será una nueva oportunidad de ver al quilmeño que se radicó en España después de la crisis del 2001 en nuestro país. Ahora se verá las caras con el "Picante", que tiene una interesante carrera y además una anécdota imperdible con Diego Armando Maradona.

Nicolás "Picante" Ryske junto a Diego Armando Maradona

Cuándo y dónde es la pelea entre Sergio "Maravilla" Martínez vs. Nicolás Ryske: hora, TV, cómo verla online y cuánto salen las entradas

"Dos estilos. Un solo ring. El boxeo vuelve a brillar con un combate que promete emoción y orgullo por parte de las leyendas. No es sólo una pelea. Es un evento para la historia del boxeo argentino", escribió el luchador de Artes Marciales Mixtas en una publicación compartida junto a la empresa Fight Lover Promotions y Martínez cuando lo anunció en febrero. A su vez, confirmó que el duelo se desarrollará en el Microestadio Malvinas Argentinas este sábado 11 de abril y con la transmisión exclusiva del canal de YouTube llamado AZZ.

Las entradas se venden a través de Ticketek y los precios van desde los $34.200 (populares) hasta los $148.200 para el campo a partir de la segunda fila. Las de la primera fila cerca del ring ya están agotadas, pero tenían un valor de $165.300. Por otro lado, las también disponibles a la fecha son las de platea lateral ($51.300) y campo plus azul ($102.600).

Sergio "Maravilla" Martínez vs. Nicolás "Picante" Ryske: hora, TV y cómo ver la pelea online

La cartelera completa

Sergio "Maravilla" Martínez vs. Nicolás "Picante" Ryske - Voxeo.

vs. Nicolás "Picante" Ryske - Voxeo. Nicolás "Maldito" Jara vs. Tomy de Luca - Boxeo sucio.

Tomás Aguirre vs. Christopher Walter - Kick boxing.

Alejandro Roa vs. Álex Usieto - Muay Thai.

Florencia Greco vs. Maqui Orellana - Oriental Rules.

Fede Gentiluomo vs. César Benítez - K-1.

Quién es Nicolás Ryske, el peleador de MMA con el que se enfrentará Sergio "Maravilla" Martínez

Con más de 90 peleas a sus 45 años, el exponente del kickboxing en nuestro país recibió el apodo de "Picante" y lo representó durante toda su carrera. Con sólo 17 años entró en el mundo de las Artes Marciales Mixtas con la disciplina mencionada y dio inicio a su recorrido en el que cosechó varios títulos. De hecho, fue cuatro veces campeón mundial de muay thai además de haber competido en la élite de MMA y el jiu-jitsu. Ahora está al frente del Picante Fight Club dando clases a quienes quieren seguir sus pasos y tendrá la oportunidad de mostrarse arriba de un ring para enfrentar a otra leyenda.

"Fui el entrenador de Diego, fui a la casa a Ezeiza muchas veces. Tenía a uno de mis primeros alumnos que se encargaba del Showbol, era el que hacía la logística, iba primero a todos los países donde iba Diego porque era un lío en todos los lugares. Un día estaba entrenandolo y me dijo: 'el hombre quiere que lo entrenes', haciendo referencia a Diego", contó Ryske en el ciclo Industria Nacional de Gelatina y reveló la anécdota con el "Pelusa".