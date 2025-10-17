Impacto en el Boxeo: Maravilla Martínez lo humilló en el ring y ahora lo retó a pelear

Maravilla Martínez vuelve al boxeo: el excampeón confirmó su pelea en Argentina

Sergio "Maravilla" Martínez confirmó su regreso al boxeo en una reciente entrevista y causó sorpresa entre los fanáticos del deporte de los puños. El ex doble campeón mundial rompió el silencio para dejarle un mensaje especial a Julio César Chávez Jr. en medio del escándalo que atraviesa y aprovechó la ocasión para contar cuándo será su próxima presentación en nuestro país. Por supuesto, se refirió al cruce contra Laureano "Pepi" Staropoli en el Párense de Manos 3 en Huracán.

Dicho evento tendrá lugar el próximo sábado 20 de diciembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó donde el quilmeño se subirá al ring tal como pasó en la segunda edición del evento cuando se midió contra Pablo Migliore -en el primero participó como comentarista-. De esta manera, volverá a Argentina después de sus declaraciones en favor de Javier Milei hace poco más de un mes atrás. Esta vez hizo referencia a dicho combate y le habló directamente al mexicano involucrado en una polémica con el narcotráfico.

"Que se refugie. Julio, refugiate en el boxeo. La vez que tuve algún inconveniente de los anímicos, me caía y no me encontraba espiritualmente bien, el boxeo me rescató siempre. El entrenamiento, el deporte... el boxeo es tu casa, volvé a tu casa, Julio. No te puedo decir más porque no puedo meterme tampoco en tus zapatos. Te puedo decir desde afuera que vuelvas al boxeo y desafiate vos, no busques desafío en otros posibles rivales, no busques el boxeo como desafío, buscalo como tu casa", fueron las palabras que el nacido en Quilmes le dedicó a su ex rival con el que se enfrentó el 15 de septiembre de 2012 y al que le arrebató el título mundial mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Por otro lado, dio detalles de su próxima pelea e insistió con un cruce contra el mexicano: "En diciembre hago una especie de exhibición. Iba a hacer una con Julio César Chávez Jr. ¡Qué bueno que regresa a boxear! Yo peleo el 20 de diciembre allá en Argentina. Julio, yo ya te dije... dejate de joder, salí de los problemas, metete en el boxeo y hagamos una exhibición juntos. Los golpes son los mismos, la potencia y las ganas de ganar también. O sea que podemos hacer algo por lo menos para pasarla bien y por lo menos le va a ayudar para salir y a mí para ser feliz".

Cuándo es el Párense de Manos 3: hora, TV y cómo verlo online

El evento en cuestión donde Sergio "Maravilla" Martínez peleará ante Laureano "Pepi" Staropoli tendrá lugar el próximo sábado 20 de diciembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó del Club Atlético Huracán. Las entradas oscilan entre los $25.000 pesos para Campo general y $125.000 para el Campo Ultra VIP. A su vez, habrá localidades en las plateas Mirave ($65.000) y Alcorta ($75.000) y en el Campo VIP por $80.000. La transmisión estará a cargo del canal de Kick de Luquitas Rodríguez y aún no hay detalles del horario de comienzo.

La actualidad de Sergio "Maravilla" Martínez desde su vuelta al ring

"Maravilla" se retiró luego de su pelea ante Miguel Cotto en junio de 2014, volvió seis años después a combatir y ganó dos al hilo. En principio se impuso por nocaut en el séptimo asalto ante el español José Miguel Fandiño y meses después, en diciembre de 2020, ganó por la misma vía pero en el noveno round ante el finlandés Jussi Koivula. Actualmente cuenta con un récord de 57 peleas ganadas (32 por KO), 3 perdidas y dos empatadas.

En 2021 afrontó sólo un compromiso y fue ante Brian Rose en España, mismo país donde combatió contra Macauly McGowan en 2022 -contra ambos, el argentino consiguió una victoria por puntos en fallo unánime-. En diciembre del mismo año volvió a Estados Unidos y se impuso por KO técnico en el segundo asalto ante Noah Kidd, mientras que en 2023 tuvo un cruce polémico en Argentina. El pasado 21 de marzo en el Estadio Luna Park, Martínez venció rápidamente a Jhon Teherán en un cruce que tuvo de todo y posteriormente realizó algunas exhibiciones contra figuras de otras disciplinas.