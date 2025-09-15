Maravilla Martínez defendió a Javier Milei con una frase falsa: "80 años"

Maravilla Martínez quiso defender a Milei, pero utilizó una frase falsa.

Sergio "Maravilla" Martínez, figura del boxeo argentino que fue campeón del mundo cinco veces, utilizó una frase absolutamente falsa para defender a Javier Milei. El quilmeño de 50 años, por si fuese poco, comparó al peronismo con un "marido golpeador" y le echó la culpa al Partido Justicialista de todos los males vigentes en la Argentina.

Durante la entrevista en el podcast Agostini, el exdeportista reconoció que se iba a "meter en el barro" con sus declaraciones, pero las hizo igual. Al mismo tiempo, sostuvo que "mucha gente piensa que las formas de Milei no son propias de un presidente", pero opinó que "los que dicen eso de él, tienen el mismo proceder...".

Maravilla Martínez defendió a Milei con una frase falsa: "80 años de peronismo"

El exboxeador fue consultado acerca del Presidente de la Nación actual y respondió: "Muchos hablan de las formas de Milei... Dale, vamos a hablar. Ahora sí. Me voy a embarrar un poquito. No tanto, no... Bueno, sí". Entonces, disparó que "se habla mucho de las formas de Milei, que tiene unos modales que no son propios de un Presidente, bla, bla, bla. Pero los que dicen eso de Milei en Argentina tienen el mismo proceder que un marido golpeador: te aprietan las clavijas por todos lados". Al respecto, manifestó que "te castigan, te golpean, te lastiman, te lapidan, te condenan. Ahora, como reacciones te dicen ´no, nosotros somos puro amor, nosotros hablamos desde el amor´. Y estás siendo violento...".

En esa dirección, "Maravilla" Martínez insistió con que "la oposición de Milei se encontró con una persona que tiene el mismo proceder, o sea que Milei te va con los tacos a la cara, el mismo proceder que tuvieron durante décadas". Y concluyó: "¡En Argentina tuvimos 80 años de peronismo y fijate cómo está! ¡Dale, dejate de joder, abrí los ojos! Y después me van a putear a mí, dale, todo lo que quieras. A Tokio le cayeron dos bombas nucleares, y mirá lo que es Japón hoy...".

Maravilla Martínez no parecía tan en desacuerdo con Cristina Kirchner en su momento.

Las dos frases falsas de "Maravilla" Martínez para defender a Milei

Los 80 años de peronismo:

En realidad hubo 40 años de gobiernos nacionales peronistas en total en la historia, es decir la mitad de los que dijo el exboxeador:

10 años entre Juan Domingo Perón y Héctor Cámpora.

2 años de Isabel Perón.

10 años de Carlos Menem.

1 año y medio de Eduardo Duhalde.

4 años y medio de Néstor kirchner.

8 años de Cristina Fernández de Kirchner.

4 años de Alberto Fernández.

Las bombas nucleares en Japón:

En realidad, las bombas atómicas que Estados Unidos arrojó sobre el suelo nipón, que fueron el punto final de la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945, cayeron sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, y no sobre la capital Tokio como dijo Sergio "Maravilla" Martínez.