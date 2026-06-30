Los "Camiones de la Libertad" celebran el 250.º aniversario de EEUU con el mensaje de "regalo de Dios"

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en un mitin para dar inicio a la Gran Feria Estatal Estadounidense en celebración del 250º aniversario de la independencia de EEUU

En el interior ​de los seis "Camiones de la Libertad" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recorrerán el país para celebrar el 250.º aniversario de EEUU, un George Washington generado por inteligencia artificial da la bienvenida a los visitantes y proclama: "Tus derechos son un regalo de ‌Dios", bajo un techo en el que se leen las ‌palabras "En Dios confiamos".

En vísperas de la festividad que conmemora la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, los camiones-museo móviles "Freedom 250" ("Libertad 250"), equipados al máximo, se han desplegado desde el estado de Washington, en la costa oeste, hasta Carolina del Norte, en la costa este. Los camiones ofrecen lo que sus promotores denominan un homenaje patriótico de un año de duración a la Revolución Estadounidense y al país que de ella surgió.

La portavoz de Freedom 250, Rachel Reisner, dijo que la organización "está impulsando un movimiento unificador en los 50 estados que celebra el espíritu estadounidense y muestra lo mejor de nuestra nación".

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Sin embargo, los camiones han suscitado cierta reacción negativa. En junio, en Massachusetts, medios locales informaron de que algunos ​ciudadanos de una localidad se opusieron a ⁠la visita prevista de un Camión de la Libertad, lo que provocó su cancelación. Los críticos afirman que los camiones y otras celebraciones ‌ofrecen una versión excesivamente religiosa de la historia de Estados Unidos y pasan por alto problemas como la esclavitud ⁠y la injusticia racial.

Los demócratas se han quejado de que los fondos de los ⁠contribuyentes y las donaciones privadas destinados a los camiones y a una serie de otros eventos de Freedom 250 carecen de transparencia. El Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, una agencia federal independiente, concedió una subvención de 14 millones de dólares para los seis camiones, a la que ⁠se sumaron 10 millones de dólares aportados por Freedom 250.

El 3 de marzo, un grupo de senadores demócratas escribió al secretario ​del Interior, Doug Burgum, preguntándole por qué se habían destinado fondos públicos a "una entidad privada que no rinde ‌cuentas ante el pueblo estadounidense" y si dichos fondos se estaban ‌mezclando con fondos privados "posiblemente recaudados de fuentes extranjeras".

Según asesores del Senado, aún no han recibido respuesta.

Mientras tanto, los demócratas de la Cámara ⁠de Representantes han estado investigando si el dinero asignado por el Congreso para los actos de "America 250" se ha desviado hacia la celebración Freedom 250 de la Casa Blanca.

"El gran logro de nuestra fundación laica, basada en la Ilustración, queda oscurecido por una difusa ficción nacionalista cristiana", dijo el diputado demócrata Jared Huffman, de California, en una audiencia de la Cámara de Representantes, al referirse a los actos patrocinados por Freedom 250, incluida la ​presentación en el museo ‌de camiones.

Durante las audiencias del Congreso, los republicanos rebatieron las afirmaciones de los demócratas.

El republicano Bruce Westerman, de Arkansas, recordó a los demócratas el preámbulo de la Declaración de Independencia, que dice: "Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables".

En mayo, la organización Funcionarios por la Responsabilidad Medioambiental (PEER, por sus siglas en inglés) demandó al Departamento del Interior de EEUU por la negativa de la agencia a responder a una solicitud, en ⁠virtud de la Ley de Libertad de Información, de documentos sobre la financiación y las actividades de Freedom 250. Entre las indagaciones del grupo figuran informes que indican que se estaba utilizando a responsables federales para promocionar una entidad privada, que los fondos se estaban empleando para impulsar una agenda partidista y que se estaba vendiendo el acceso a Trump.

"Todas estas decisiones sobre qué eventos organizar, en qué gastar el dinero, de dónde procede y adónde va a parar, todo ello es una caja negra", dijo Aaron Lloyd, asesor jurídico principal de PEER, en una entrevista telefónica. "Quiero los documentos gubernamentales que expliquen a dónde se destinó el dinero".

La Casa Blanca no respondió directamente a las preguntas sobre el papel de la religión en las exposiciones de camiones u otras celebraciones del ‌250.º aniversario. En un comunicado enviado por correo electrónico, el portavoz Davis Ingle dijo que "el año 2026 estará marcado por un resurgimiento del patriotismo y el orgullo nacional".

UN "JUBILEO DE ORACIÓN"

El 17 de mayo, un Camión de la Libertad, con un lateral pintado para representar el icónico cuadro "Cruce de Washington del río Delaware", se estacionó a pocas manzanas del Capitolio de Estados Unidos, como eje central de un evento de un día de duración titulado "Rededicar 250: un jubileo nacional de oración, alabanza y acción de gracias".

Una página web de la Casa Blanca promociona la iniciativa "America Prays" (Estados Unidos reza) de Freedom 250. Se anima ‌a los visitantes del sitio a dedicar una hora a la semana a rezar por Estados Unidos y su pueblo. En ella figura "pray.com" como organización participante. Esta red social religiosa afirma que recopila información sobre los usuarios que puede compartir con empresas externas.

El contenido de Camiones de la Libertad fue creado por el ‌Hillsdale College, una universidad privada conservadora cristiana ⁠de artes liberales, y por PragerU, que no es una universidad, sino un creador de contenidos de "eduentretenimiento" que defiende los valores judeocristianos.

PragerU ha creado vídeos, entre ellos uno que analiza cómo se pueden "robar" las elecciones, señalando a los votos ​por correo como los culpables, haciéndose eco de acusaciones ampliamente desmentidas que Trump ha repetido en numerosas ocasiones desde que perdió las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden.

Otro vídeo, titulado "El Mes del Orgullo: ¿por qué lo celebramos?", cuestionaba las celebraciones de junio de las comunidades LGBTQ+.

PragerU no respondió a las solicitudes de comentarios sobre los acuerdos financieros que obtuvo de Freedom 250.

Con información de Reuters