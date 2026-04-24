Así está hoy Benicio Gravier, uno de los hijos de Valeria Mazza y Alejandro Gravier

Criado en un entorno atravesado por la exposición mediática, Benicio supo construir su propio camino sin perder el fuerte lazo familiar

Benicio Gravier se posiciona como uno de los jóvenes con mayor proyección dentro del mundo del espectáculo argentino. Hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, su nombre comenzó a resonar con fuerza gracias a su incursión en el modelaje y a recientes novedades que marcan un giro en su carrera.

El presente de Benicio Gravier y su vínculo con la familia Mazza

Los hijos de Valeria Mazza crecieron bajo la mirada pública, aunque cada uno eligió recorrer su propio camino. Mientras Tiziano y Balthazar se inclinan por perfiles más alejados del modelaje, Taína y Benicio Gravier siguen una línea más cercana al legado de su madre en las pasarelas.

A pesar de estas diferencias, todos coinciden en destacar la influencia de la exsupermodelo en sus decisiones. La familia mantiene un fuerte vínculo, donde el acompañamiento y los valores compartidos aparecen como pilares fundamentales. En ese contexto, el desarrollo profesional de Benicio no pasa desapercibido y genera creciente interés.

La carrera de Benicio Gravier como modelo

Desde muy joven, Benicio Gravier comenzó a destacarse en el universo fashion. Su presencia en campañas y producciones lo ubicó rápidamente entre los nombres emergentes con mayor proyección. A sus 20 años, ya logró trabajar con marcas de renombre, consolidando un perfil que combina exposición mediática con crecimiento sostenido.

Gran parte de su visibilidad inicial estuvo vinculada a su carrera como modelo, un terreno en el que se mueve con soltura y donde supo construir identidad propia, más allá del apellido. Su estilo y presencia lo convirtieron en uno de los referentes de su generación dentro de la industria.

El salto a la actuación: Benicio Gravier en Margarita

En las últimas horas, una noticia cambió el foco sobre la actualidad de Benicio Gravier. El joven confirmó su incorporación a la nueva temporada de Margarita, una de las series más populares del momento. Este paso marca su debut como actor y abre una nueva etapa en su recorrido artístico.

Desde sus primeros pasos en la industria, logró destacarse en campañas y producciones, convirtiéndose en uno de los nombres emergentes más observados.

Lejos de tratarse de una participación menor, se anticipa que su personaje tendrá un rol relevante tanto en la próxima entrega como en la siguiente. La novedad fue anunciada por el propio Benicio a través de sus redes sociales, donde compartió el tráiler de los nuevos episodios y expresó su entusiasmo por el proyecto.

Este desembarco en la actuación refleja una búsqueda por expandir horizontes y explorar nuevas facetas dentro del mundo del entretenimiento.

Un futuro en construcción dentro del espectáculo

El presente de Benicio Gravier combina consolidación y exploración. Mientras continúa afianzando su carrera como modelo, su incursión en la actuación sugiere una proyección más amplia dentro del medio.

Con el respaldo de una familia reconocida, pero con pasos propios cada vez más firmes, el joven se posiciona como una figura a seguir en los próximos años. Su crecimiento profesional y las decisiones que tome en esta nueva etapa serán claves para definir su lugar en la industria.

Así, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier deja de ser solo una promesa para convertirse en una realidad en ascenso dentro del espectáculo.