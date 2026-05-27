Platón, filósofo: "Lo que es más importante no es vivir, sino vivir bien"

En tiempos donde las redes sociales desbordan de frases motivacionales que invitan al "buen vivir" —asociado casi siempre al consumo, el confort, los lujos o el optimismo superficial—, bucear en el origen de las grandes sentencias de la historia puede deparar sorpresas incómodas. Una de las más famosas, "Lo que es más importante es no vivir, sino vivir bien", atribuida a Platón, es el ejemplo perfecto: lejos de ser una invitación al hedonismo, tiene un trasfondo profundamente dramático, ético y político.

Para entender el verdadero peso de estas palabras, hay que viajar en el tiempo hasta una fría celda de Atenas, donde se gestaba uno de los debates morales más importantes de la humanidad.

El dilema en la celda: El "Critón" y la tentación del escape

La frase no surge de una cómoda caminata por el jardín de la Academia, sino que aparece en el Critón (o Del deber), uno de los diálogos más tensos escritos por Platón.

La situación límite era la siguiente: Sócrates, el gran maestro de Platón, había sido condenado a muerte por el tribunal de Atenas bajo los cargos de corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. Mientras esperaba el día de su ejecución, recibió una visita antes del amanecer. Era su rico y fiel amigo, Critón.

Critón no iba con las manos vacías; había sobornado a los guardianes y armado un plan perfecto para que Sócrates escapara de Atenas y viviera en el exilio, a salvo en Tesalia. Desesperado por salvar la vida de su maestro, Critón le rogó que huyera, apelando a la culpa: le dijo que si se quedaba, sus amigos quedarían en vergüenza ante el pueblo (que pensaría que fueron tacaños y no quisieron pagar por su libertad) y que sus hijos quedarían huérfanos.

Vivir vs. "Vivir bien"

Es exactamente en medio de esa dramática discusión donde Sócrates frena los impulsos de su amigo y pronuncia la célebre frase. Critón estaba obsesionado con salvar la vida física de su maestro. Pero para el filósofo, la supervivencia por sí sola carecía de valor si se conseguía a costa de la integridad moral.

A partir de ahí, Platón traza una división tajante que desmitifica el uso moderno de la frase:

"Vivir" es la mera existencia biológica, el hecho de respirar y mantenerse a salvo.

"Vivir bien" (eu zên, en griego) significa algo mucho más exigente: vivir de manera justa, virtuosa y noble.

"Querido Critón, tu celo sería muy valioso si se aliara con la rectitud... Debemos examinar si es justo o no que yo intente escapar... Lo que es más importante no es vivir, sino vivir bien", le responde Sócrates.

Al registrar este diálogo, Platón dejó una lección imperecedera.

Los tres pilares de una vida justa

Para sostener su decisión de quedarse a esperar la muerte, Sócrates le plantea a Critón tres pilares fundamentales que definen lo que verdaderamente significa "vivir bien":

La coherencia con uno mismo: Sócrates pasó toda su vida enseñando a los atenienses a respetar la justicia y la verdad. Escapar ilegalmente para salvar su propio pellejo habría destruido la credibilidad de toda su obra. Hubiera pasado a la historia como un hipócrita.

El respeto a las Leyes: en un pasaje brillante, Sócrates personifica a las Leyes de Atenas y las imagina reclamándole: "Si huyes, estás intentando destruirnos. Has vivido bajo nuestra protección 70 años, ¿y ahora que te conviene decides romper el pacto?"

El daño al alma: para la filosofía platónica, cometer una injusticia es el peor mal que le puede ocurrir a una persona porque corrompe el alma. Morir físicamente es inevitable; corromper el alma por cobardía es una elección destructiva.

Un legado de cicuta y justicia

Al registrar este diálogo, Platón dejó una lección imperecedera: la calidad moral de una vida es infinitamente más importante que su duración.

Sócrates prefirió beber la cicuta —el veneno con el que se ejecutaban las penas de muerte— antes que traicionar los principios que predicó en las plazas públicas. Al negarse a huir, demostró que para él, "vivir bien" significaba ser fiel a la justicia hasta el último aliento, transformando su trágico final en el acto ético y filosófico más poderoso de la historia de Occidente. Una definición que, a siglos de distancia, invita a repensar qué priorizamos hoy cuando hablamos de "pasar la vida".