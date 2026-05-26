Con la unidad como horizonte, el PRO y LLA miden su presencia territorial

En paralelo pero de forma independiente y sin un trabajo coordinado, el PRO y La Libertad Avanza asomaron una demostración de fuerza y presencia territorial en la provincia de Buenos Aires. Se trata de la vuelta previa a la negociación final de una coalición para competir en 2027. Una preparación para llegar al año electoral de la mejor forma posible, cosechando un poderío que les permita conservar posiciones y pelear por los mejores lugares de la lista. Pero pese a los caminos separados, en las orillas amarillas están seguros de que predomina una convicción clara: hay que ir juntos a las urnas.

El PRO se apalanca en la gestión para movilizar de abajo hacia arriba y, sobre todo, para retener distritos. Los comandados por Cristian Ritondo buscan, de mínima, que Diego Santilli —hoy ministro del Interior de Javier Milei— sea el candidato a gobernador de una eventual futura coalición, y que los legisladores provinciales y concejales amarillos renueven sus mandatos, además de retener los municipios gobernados. El lema es que “donde gobierna el PRO, la gente vive mejor”.

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Con ese objetivo, Ritondo y Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y vice del partido, bajan un mensaje claro: no es momento para darse el lujo de dividirse por internas que consideran menores. En esa línea, sostienen, el PRO bonaerense tiene que ser uno solo en toda la provincia y el resultado electoral premiará a quienes trabajen.

Hoy por hoy, dicen en filas amarillas, no hay chances de una ruptura, pero las hubo, en especial el año pasado cuando se conformó la alianza con La Libertad Avanza, sumado a las lastimaduras que dejó la interna feroz entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en 2023. Sin embargo, las elecciones del año pasado, al menos para el PRO, dejaron una lección: hay que lograr la unidad. Y si bien todavía no hubo ningún avance concreto para mejorar la relación entre macristas y mileístas en los municipios, el partido conducido por Ritondo confía en que los habrá de cara al cierre de listas. La negociación dependerá de la manera en que cada uno de los espacios llegue a esa mesa final.

Por ahora, el PRO está concentrado en la organización en torno al trabajo, particularmente a través de la plataforma Radar PBA, donde ya cargaron más de 600 escuelas bonaerenses en la prueba piloto. Para julio esperan estar en condiciones de presentar resultados preliminares que sean representativos de la provincia en términos educativos para, después, poder avanzar en otros temas. En Instagram, el diputado Martín Yeza explicó que el objetivo plantea elaborar un plan de prioridades para la infraestructura educativa, creando un diagnóstico masivo que permita identificar y priorizar las necesidades reales de cada escuela, evitando soluciones inadecuadas o irrelevantes.

La tecnología atraviesa las distintas exposiciones de un PRO que quiere mostrarse como un actor en línea con las necesidades y herramientas de la época. En esa línea, María Eugenia Vidal analizó que el partido nació de la mano de la horizontalidad de las redes sociales para resolver problemas reales, pero advirtió que hoy la sociedad atraviesa otro cambio de época, más acelerado y duro, donde la tecnología vuelve a transformarlo todo. Para la exgobernadora, sería un error enorme creer que el espacio puede enfrentar este momento defendiendo lo que fue o refugiándose en una identidad vacía.

Bajo la premisa de que no hay que elegir entre orden y sensibilidad, ni optar entre equilibrio fiscal o empatía, Vidal sostuvo que romper una inercia es necesario, pero después hace falta gestión y equipos porque "construir es infinitamente más difícil". Así, en sintonía con Mauricio Macri, concluyó que el PRO no puede ponerle palos en la rueda al cambio, pero tampoco puede callarse ni hacer de cuenta que no ve el cansancio o la incertidumbre de la gente.

No son los únicos en movimiento. Este 25 de mayo los violetas desplegaron un “Cabildo Abierto por la libertad” en cada uno de los 135 municipios de la provincia. El balance de la jornada fue muy positivo y ahora trabajan en la sistematización de la información recabada para poder avanzar. La iniciativa se centró en la escucha directa de los vecinos y el relevamiento de problemas puntuales en cada distrito. El trabajo estuvo en manos de concejales, consejeros escolares, diputados, senadores y demás funcionarios libertarios, coordinados por el titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, con la intención de constituir una agenda política con base territorial para elaborar propuestas concretas nacidas de las necesidades de los bonaerenses.