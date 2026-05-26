A un año y medio de las elecciones presidenciales, el escenario electoral argentino muestra una paridad inédita entre las dos fuerzas que aspiran a disputar la Casa Rosada en 2027. La encuesta nacional de Opina Argentina registra un empate técnico que contrasta con la ventaja holgada que el oficialismo exhibía a comienzos de año.

El dato central del informe es la intención de voto por fuerza política. La Libertad Avanza marca 35% y el peronismo 34%, una diferencia que queda dentro del margen de error de la encuesta. La distancia es mínima si se la compara con enero de 2026, cuando LLA lideraba con 44% contra 35% del peronismo.

En apenas cinco meses, el oficialismo perdió 9 puntos de intención de voto. La caída fue sostenida: de 44% en enero bajó a 41% en febrero, 39% en marzo, 32% en abril y se estabilizó en 35% en mayo. El peronismo, en cambio, se mantuvo estable y subió de 32% en marzo a 34% en la última medición.

Kicillof lidera la imagen, Milei no despega

El ranking de imagen de dirigentes refuerza la lectura electoral. Los dos líderes mejor valorados son opositores: Axel Kicillof y Myriam Bregman comparten el primer lugar con 43% de imagen positiva. Cristina Fernández de Kirchner se ubica tercera con 42%.

Milei se posiciona cuarto con 39%, empatado con Victoria Villarruel. Si bien su imagen subió 4 puntos respecto de abril y cortó cuatro meses consecutivos de caída, su negativa se mantiene en 61%. Entre las mujeres, el rechazo es todavía más pronunciado: 65% de imagen negativa contra 34% positiva.

Kicillof muestra estabilidad desde comienzos de año, con una positiva que oscila entre 42% y 44%. En el AMBA su valoración alcanza el 47%, mientras que en el interior se ubica en 42%. Son números que le dan solidez como principal carta del peronismo para la competencia presidencial.

El caso Adorni complica el tablero oficialista

Al escenario de empate electoral se le suma un problema interno para el oficialismo. El 71% de los argentinos considera que el jefe de Gabinete Manuel Adorni debería renunciar a raíz de las polémicas por sus viajes y su patrimonio. El dato más corrosivo es que el reclamo perfora la propia base: el 42% de los votantes de Milei en 2023 pide la salida de Adorni, y entre los votantes de Bullrich por Cambiemos el porcentaje trepa al 59%.

La imagen de Adorni es la peor del informe: solo el 7% tiene una valoración positiva del funcionario, contra un 53% de negativa. Un 40% directamente no tiene opinión formada. En un año electoral que se acerca, sostener a un jefe de Gabinete con esos niveles de rechazo representa un costo político que el oficialismo deberá evaluar.

Bregman y el Frente de Izquierda consolidan su tercera posición

El Frente de Izquierda se posiciona como tercera fuerza con 9% de intención de voto, muy lejos de los dos principales competidores pero con un crecimiento que no pasa inadvertido. Un dato significativo es que el 13% de quienes votaron a Sergio Massa en 2023 hoy se inclinaría por la izquierda, lo que muestra una fuga marginal desde el peronismo que Bregman podría seguir capitalizando si sostiene su estrategia.

Más atrás aparece una opción de centro con Pullaro y Schiaretti que marca apenas 6%, un número que hasta ahora no alcanza para alterar la lógica bifronte de la competencia principal. Un 8% elegiría otra opción, un 4% no sabe y un 3% votaría en blanco.

Una sociedad que mira con pesimismo pero con un matiz

El humor social de fondo tampoco favorece al Gobierno de cara a 2027. El 60% de los argentinos considera que el país está peor que hace un año, contra un 27% que lo ve mejor. La percepción negativa bajó apenas 2 puntos respecto de abril pero sigue siendo ampliamente dominante.

En las expectativas a futuro aparece un matiz. El 35% cree que la Argentina estará mejor dentro de un año, contra un 55% que piensa que estará peor. El optimismo subió 6 puntos respecto del mes anterior, lo que se alinea con la leve mejora en la imagen presidencial. Sin embargo, el 47% de los encuestados se define como opositor al gobierno, el registro más alto del año junto con marzo, contra un 34% que lo apoya y un 19% que se mantiene neutral.