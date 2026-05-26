El descargo viral del joven criticado por Tomás Dente: "Inhumano"

El trabajador le contestó a Tomás Dente.

Un cruce inesperado en plena calle terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la semana. Todo arrancó con una entrevista casual y terminó con un descargo que dejó expuesto a Tomás Dente.

El protagonista del otro lado es Jeremías, un joven trabajador que se cruzó con el móvil de Crónica TV en el microcentro porteño. Lo que parecía una charla más sobre la situación económica terminó derivando en un intercambio tenso.

El primer cruce entre Tomás Dente y un trabajador

El joven contó su realidad sin filtro: jornadas largas, tareas que exceden lo que le corresponde y una sensación general de desgaste. “Estamos en la lona”, resumió, intentando ponerle palabras a un malestar que muchos comparten.

Sin embargo, la respuesta de Dente fue en otra dirección. El conductor insistió con una lógica más ligada al esfuerzo individual y la acumulación de experiencia, con frases que rápidamente hicieron ruido.

“Es laburo, tienen que laburar”, fue una de las primeras intervenciones, a la que le siguieron otras en la misma línea. Incluso llegó a plantear que asumir más responsabilidades podía ser una oportunidad a futuro.

Pero el momento más incómodo se dio cuando interrumpió al joven y tomó el control del discurso, con un tono que muchos interpretaron como distante de la realidad que se estaba describiendo.

El clip no tardó en viralizarse y generó un fuerte debate en redes. Lo que para algunos fue un mensaje de superación, para otros resultó desconectado de la situación cotidiana de muchos trabajadores.

La respuesta de Jeremías a Tomás Dente

La historia no terminó ahí. Jeremías tuvo su derecho a réplica en el streaming Verdades afiladas, donde decidió contar cómo vivió ese momento.

“Me sentí boludeado”, lanzó, sin rodeos. Y fue más allá con una frase que rápidamente se convirtió en el eje de la polémica: “Proponerme laburar más es inhumano”.

El joven explicó su rutina diaria con detalles que dejaron en evidencia el nivel de exigencia que ya enfrenta. Jornadas de más de diez horas, viajes largos y casi sin tiempo personal.

Además, contó que tiene formación como técnico en informática, pero que no logra insertarse en el área en la que se capacitó. Una situación que suma frustración al desgaste cotidiano.

Así, lo que empezó como una simple entrevista callejera terminó convirtiéndose en un defensor de la esclavitud como Tomás Dente, que solamente tomó esa postra para defender al gobierno. Y esta vez, el que tuvo la última palabra fue el entrevistado.