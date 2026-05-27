Es la red ferroviaria más larga del mundo, cruza 8 husos horarios y tiene más de un siglo

La red ferroviaria más extensa del planeta es el Transiberiano, el histórico sistema que atraviesa Rusia de oeste a este y conecta Moscú con Vladivostok, sobre el océano Pacífico. El recorrido principal tiene una longitud de más de 9.289 kilómetros y cruza ocho husos horarios, lo que lo convierte en uno de los viajes en tren más largos del mundo.

La construcción comenzó en 1891 durante el Imperio Ruso y finalizó oficialmente en 1916. El proyecto fue impulsado para unir las regiones europeas de la nación roja con Siberia y el Lejano Oriente ruso.

¿Dónde queda y cómo es el recorrido del Transiberiano?

El Transiberiano atraviesa gran parte del territorio ruso y pasa por ciudades como Ekaterimburgo, Novosibirsk, Irkutsk y Jabárovsk antes de llegar a Vladivostok. También existen ramales internacionales, como el Transmongoliano, que conecta Moscú con Pekín atravesando Mongolia.

Uno de los puntos más reconocidos del trayecto es el lago Baikal, considerado el lago más profundo del mundo y una de las postales más famosas del recorrido ferroviario.

El viaje completo entre Moscú y Vladivostok dura alrededor de siete días sin interrupciones, aunque muchos viajeros optan por realizar paradas intermedias para recorrer distintas ciudades y paisajes de Siberia.

¿Por qué el Transiberiano es una experiencia única?

El Transiberiano es reconocido no solo por su extensión, sino también por la experiencia cultural y geográfica que ofrece. Durante el trayecto se atraviesan bosques, montañas, ríos y extensas zonas nevadas que muestran la diversidad del territorio ruso.

Además, muchos viajeros destacan la convivencia dentro del tren como parte central de la experiencia. En foros y comunidades de viajeros, varios usuarios describen al recorrido como “un viaje donde el trayecto se convierte en parte del destino”.

Actualmente, el Transiberiano sigue funcionando como una vía clave de transporte en Rusia y también como uno de los circuitos turísticos ferroviarios más famosos del mundo.