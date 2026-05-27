Por qué no juega Italia el Mundial 2026

Italia quedó afuera del mundial.

Hablar de Italia es referirse a una de las selecciones más importantes de la historia del fútbol. Dueña de cuatro mundiales, su legado es indiscutible. Y a lo largo del tiempo se consolidó como uno de los países más ganadores, con las obtenciones de las copas del mundo de 1934, 1938, 1982 y 2006, que la colocan como segunda en la tabla de campeones junto a Alemania, y solo por debajo de Brasil, con cinco estrellas.

Sin embargo, en los últimos años estuvo muy debajo de lo que ha sido su rendimiento histórico, lo que la ha llevado a reiteradas decepciones. Y en 2026 alcanzó su tercera ausencia consecutiva en un mundial, un hito que jamás imaginó cumplir. Es que hasta 2018, la "Azzurra" solo había faltado a las copas de Urugauy 1930 y Suecia 1958, y en esta última fue la única que no había podido clasificar.

Por qué Italia no juega la Copa del Mundo

Italia no juega el Mundial 2026 por perder en el repechaje de UEFA ante Bosnia y Herzegovina por penales. La tetracampeona del mundo formó parte del Grupo 1 de las Eliminatorias europeas junto a Noruega, que finalizó en el primer lugar. Fue ese segundo puesto el que lo obligó a tener que disputar dos encuentros para llegar a disputar una Copa del Mundo.

La Azzurra no juega una copa desde 2014.

En primer lugar, superó como local por 2 a 0 a Irlanda del Norte. Pero en el partido definitoria ante Bosnia no pudo ganar un partido en el que comenzó arriba en el marcador con gol de Moise Keane, pero en donde sufrió la expulsión de Alessandro Bastoni. Y el 1 a 1 final lo envió a la tanda de penales, en la que Pio Esposito y Bryan Cristante fallaron sus disparos.

La profunda crisis de Italia

Después de ganar el Mundial 2006, todo se derrumbó para la "Azzurra" en las copas del mundo, más allá de algunas buenas actuaciones en la Eurocopa, en donde fue finalista en 2012 y campeón en 2021. Pero en Sudáfrica 2010, su actaución como campeona defensora fue muy mala y quedó afuera en primera ronda, tras compartir grupo con Paraguay, Eslovaquia y Nueva Zelanda.

En Brasil 2014 a los europeos les tocó un grupo muy difícil, junto a Uruguay, Inglaterra y la sorprendente Costa Rica, que venció a los italiano y a los uruguayos, obligando a la "Azzurra" a definir su pasaje a octavos en un mano a mano con la "Celeste", que se impuso 1 a 0 con gol de Diego Godín y lo dejó afuera. Y después vendrían tres ausencias seguidas en mundiales, perdiendo repechajes con Suecia, Macedonia del Norte y Bosnia y Herzegovina.