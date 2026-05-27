Biofábrica Misiones: la apuesta biotecnológica provincial que ya genera ganancias y fortalece la producción local

La empresa pública Biofábrica Misiones cerró en 2025 un balance con resultado positivo, lo que consolidó una nueva etapa en el desarrollo de la biotecnología aplicada como herramienta estratégica para la producción y la economía provincial. Esto, explicaron, es consecuencia de un proceso de reorganización interna y fortalecimiento de las distintas áreas de trabajo de la empresa.

"Una señal política, productiva y tecnológica", aseguró el presidente de la firma, Federico Miravet, en diálogo con medios locales, a la vez que sostuvo que demuestra que "la biotecnología puede ser sustentable, generar valor y ocupar un lugar real dentro de la economía misionera".

"Durante muchos años se pensó a la Biofábrica como una inversión estratégica de largo plazo. Hoy podemos empezar a mostrar que esa inversión también puede traducirse en sustentabilidad económica", afirmó.

Una empresa en crecimiento

Según detalló, el eje principal estuvo puesto en mejorar los procesos de producción, ventas y planificación estratégica, y así orientar cada línea de trabajo hacia objetivos productivos y comerciales concretos. Además, remarcó que la empresa cuenta con una importante estructura científica y técnica integrada por laboratorios, viveros, profesionales especializados y protocolos de investigación desarrollados durante años.

"El desafío actual es conectar ese conocimiento con una estrategia de gestión eficiente y sostenible", señaló. Desde Biofábrica identificaron tres grandes ejes de desarrollo económico para la empresa: la producción vegetal de alta calidad genética y sanitaria, el desarrollo de bioinsumos para sistemas productivos sustentables y los servicios biotecnológicos vinculados a diagnóstico molecular, investigación aplicada y transferencia de conocimiento.

Miravet sostuvo que la biotecnología "viene a potenciar al agro" y aseguró que Misiones reúne condiciones estratégicas para consolidar un ecosistema tecnológico vinculado a la innovación productiva. “Misiones tiene biodiversidad, producción agrícola, universidades, talento joven y políticas públicas orientadas a la innovación. Todo eso puede convertirse en un ecosistema biotecnológico con enorme potencial", expresó.

Programas productivos y asistencia gratuita

A pesar del fortalecimiento de sus líneas comerciales, la empresa sostiene distintos programas de acompañamiento a productores y municipios. Entre ellos mencionaron la entrega de plantines, programas de embellecimiento urbano y la iniciativa "Producir con Bioinsumos".

La misma combina distribución de Mihoba con capacitaciones destinadas a cooperativas, familias productoras y establecimientos educativos. "Todo esto se realiza sin costo para los beneficiarios, pero con mucha responsabilidad, porque detrás hay trabajo, inversión y planificación", explicó Miravet.

El titular de Biofábrica, en esa línea, adelantó además que uno de los objetivos de la próxima etapa será ampliar mercados, fortalecer el desarrollo de bioinsumos y proyectar productos y servicios hacia otros destinos regionales e internacionales. "Misiones puede ser una provincia líder en biotecnología aplicada. No desde el discurso, sino desde la producción, la investigación, el empleo calificado y la innovación concreta", sostuvo.

Finalmente, definió el balance positivo como "la demostración en números de una visión que se sostuvo durante años", al remarcar que una empresa pública provincial logró “ordenar sus cuentas, producir mejor, vender más y demostrar que la innovación también puede dar ganancias”.