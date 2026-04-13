Gestión estratégica: Misiones unifica su desarrollo biotecnológico e integra a MisioPharma a la Biofábrica provincial

A través de un decreto provincial, el gobernador Hugo Passalacqua confirmó este lunes la disolución de la empresa estatal MisioPharma y su integración a Biofábrica Misiones, en una decisión orientada a reorganizar el esquema productivo y científico de la provincial.

En su cuenta de X (ex Twitter) el mandatario aseguró: "Informó que decidió avanzar en la disolución de MisioPharma disponiendo el cese de sus funciones operativas para que su personal científico calificado y sus recursos técnicos se integren plenamente a la Biofábrica Misiones para potenciar su crecimiento".

"Esta decisión se fundamenta en la necesaria evolución ante un mercado mundial que, a diferencia de hace seis años, hoy se encuentra normalizado y maduro, permitiendo un acceso a insumos de manera más ágil y económica a través de técnicas productivas privadas más eficientes que las de una estructura estatal propia, así como de la importación", remarcó Passalacqua.

Asimismo, aseguró que la integración responde "a la necesidad de jerarquizar la Biofábrica Misiones, un orgullo único en el país que hoy demanda mayor escala, maquinaria y profesionales", y enfatizó que al sumar el capital humano "de excelencia y la tecnología de MisioPharma, se robustece la institución biotecnológica, lo que potencia su desarrollo estratégico y su capacidad de innovación bajo un mismo techo".

"​De esta manera, se optimiza la estructura para ser más competitivos, ahorrando recursos y garantizando que el conocimiento misionero siga creciendo con fuerza. En el contexto económico actual, la prioridad es la optimización absoluta de los recursos públicos, eliminando costos operativos innecesarios para redirigir el presupuesto hacia áreas críticas, garantizando así un Estado eficiente y responsable", concluyó el gobernador.

Qué era MisioPharma

MisioPharma SE es una empresa estatal de la provincia de Misiones en Argentina que fue creada originalmente para liderar la industria del cannabis medicinal en la región. Su enfoque principal fue el cultivo hidropónico, la investigación científica y la producción de derivados farmacéuticos, como el aceite MIS-CBD, destinados a tratar patologías como la epilepsia refractaria y el dolor crónico, bajo un esquema de salud pública.

La compañía nació en 2020 como parte de una estrategia provincial para diversificar la matriz productiva y garantizar el acceso gratuito a tratamientos terapéuticos. La decisión se tomó para integrar toda su estructura y conocimiento técnico a la Biofábrica Misiones SA, y se buscó unificar esfuerzos y reducir costos operativos en un contexto de ajuste económico.

Cambio de escenario y nueva estrategia

El Gobierno provincial fundamentó la medida en el cambio del contexto internacional en el mercado de insumos farmacéuticos, que hoy presenta mayor disponibilidad y costos más bajos gracias a la producción privada y la importación. En ese marco, mantener una estructura estatal independiente dejó de ser eficiente, lo que llevó a redefinir la estrategia productiva.

Con esta integración, la Biofábrica Misiones se consolida como el principal polo biotecnológico de la provincia, que concentra investigación, producción y desarrollo en un solo organismo. La estrategia apunta a fortalecer su escala, incorporar personal altamente calificado y potenciar la innovación en sectores estratégicos como la biotecnología y el cannabis medicinal.

La medida da cuenta del giro en la política científica misionera, con un modelo basado en menos estructuras y mayor concentración de capacidades para sostener el crecimiento del sector en un contexto económico exigente.