Producción y desarrollo: A través del mercado de valores, Misiones impulsa nuevas líneas de financiamiento para las MiPyMEs

El Gobierno de Misiones formalizó la ratificación del Acuerdo Marco de Colaboración con el Mercado Argentino de Valores S.A. (MAV) mediante el Decreto N° 1535, una decisión orientada a facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas al Mercado de Capitales y a diversificar las opciones de financiamiento disponibles en la provincia.

El acuerdo establece un marco institucional de cooperación destinado a acercar a las MiPyMEs misioneras a herramientas financieras como los cheques de pago diferido, los pagarés bursátiles y las facturas de crédito electrónicas MiPyME. La iniciativa busca promover el uso de instrumentos propios del mercado bursátil como mecanismo de apoyo al desarrollo económico y productivo de la provincia.

La norma fue dictada el 28 de julio de 2025 en Posadas, en ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo provincial. El convenio había sido firmado con anterioridad, el 27 de mayo de 2025, por el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Safrán, y el presidente del MAV, Alberto Daniel Curado.

Un acuerdo necesario para las PyMES

En ese esquema, el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos provincial fue designado como autoridad de aplicación, con facultades para dictar disposiciones complementarias que permitan instrumentar y monitorear el cumplimiento del convenio. El decreto aclara que el acuerdo no genera obligaciones financieras inmediatas y que su ejecución se concretará a través de futuros convenios específicos.

El Mercado Argentino de Valores, autorizado y supervisado por la Comisión Nacional de Valores en el marco de la Ley 26.831, opera a nivel nacional con una marcada especialización en productos orientados a las MiPyMEs. En ese sentido, el texto del acuerdo destaca su red de agentes miembros y la estructura del Grupo MAV, que brinda servicios financieros y de apoyo vinculados a este tipo de operatorias.

El acuerdo establece un marco de colaboración para impulsar el crecimiento del sector productivo mediante el desarrollo de acciones conjuntas de difusión y capacitación. Estas iniciativas buscan dotar a los actores económicos de mejores herramientas de gestión, además de asegurar que tanto las empresas como los organismos involucrados operen bajo los estándares establecidos por la normativa vigente.

Asimismo, el convenio contempla la elaboración de soluciones financieras diseñadas a medida para empresas individuales y cadenas de valor, tanto del ámbito público como del privado. El foco principal de estas herramientas es beneficiar a las MiPyMEs, lo que fortalece su estructura financiera y permite una integración más sólida dentro del entramado económico regional.

Con una vigencia inicial de un año y renovación automática, esta alianza se consolida como una política pública clave para la competitividad de Misiones. Al facilitar el acceso al financiamiento y fortalecer el tejido productivo sin penalidades por rescisión, el acuerdo garantiza un entorno flexible y estable para el desarrollo empresarial de la provincia.

Las políticas de producción provincial

El Gobierno de la provincia de Misiones, a cargo de Hugo Passalacqua, viene con el impulso de programas orientados a fortalecer la producción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y así sostener la actividad económica, generar empleo y potenciar el mercado interno y externo.

Entre las principales herramientas se destacan los programas de financiamiento y estímulo al consumo, como Ahora PyMEs y Ahora Inter PyMEs, que permiten a comercios e industrias ofrecer ventas en cuotas sin interés con respaldo del Estado provincial y del sistema financiero. Estas iniciativas buscan dinamizar las ventas y fortalecer la demanda interna, especialmente en contextos económicos adversos.

Asimismo, la provincia impulsó políticas vinculadas a la generación de empleo y a la economía del conocimiento, con el fin de adherir programas que otorgan beneficios a las PyMEs que incorporan nuevos trabajadores.

En materia de internacionalización, Misiones promueve programas de apoyo a las exportaciones de asistencia técnica, acompañamiento logístico y acceso a nuevos mercados para empresas con perfil exportador, con especial énfasis en la producción regional y el valor agregado local.

Otro eje central es el acceso al crédito productivo, a través de líneas de financiamiento destinadas a capital de trabajo y adquisición de bienes de capital, con condiciones diferenciadas para empresas radicadas en la provincia. Estas herramientas apuntan a facilitar inversiones, modernizar procesos productivos y ampliar la capacidad instalada de las PyMEs.

Finalmente, el Gobierno misionero articula acciones con programas nacionales y regionales, como los vinculados al desarrollo productivo del Norte Grande, que permiten a las PyMEs acceder a créditos con tasas bonificadas, capacitación y apoyo técnico, fortaleciendo así el entramado productivo provincial.