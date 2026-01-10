Misiones facilita la exención de Ingresos Brutos para productores primarios a través de una nueva plataforma online

El Gobierno de Misiones busca facilitar la producción primaria en la provincia e informó que se encuentra vigente un mecanismo online para facilitar la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos, mediante la obtención del Certificado Digital de Productor Primario. El objetivo de esta medida es impulsar el dinamismo económico de la provincia y aliviar la presión fiscal que enfrentan los diversos sectores de la producción.

Bajo la coordinación del Ministerio del Agro y de la Producción de Misiones, se implementó un certificado que otorga acceso directo a una exención impositiva para los productores locales. Esta medida se presenta como una herramienta estratégica diseñada para mitigar la presión tributaria sobre el sector, lo que permitirá que el capital que anteriormente se destinaba a impuestos sea redirigido hacia la propia actividad productiva. El objetivo central es que los trabajadores rurales cuenten con mayores recursos financieros para invertir en la mejora y expansión de sus chacras.

Con el fin de facilitar la gestión y evitar traslados innecesarios, la cartera provincial desarrolló un proceso administrativo "100 % online, simple y ágil". Para acceder a este beneficio, los interesados no requieren realizar trámites presenciales, lo que representa una modernización significativa en la relación entre el Estado y el productor. Los requisitos fundamentales consisten en estar debidamente registrados ante la Agencia Tributaria Misiones (ATM) y disponer de los datos técnicos básicos de sus respectivas unidades de producción.

Cómo acceder al beneficio

Se estima que aproximadamente 10.000 productores de toda la provincia se encuentran en condiciones de beneficiarse con esta iniciativa, lo que supone un impacto masivo en la economía regional. Al liberar estos fondos de la carga fiscal, el gobierno provincial apuesta a un ciclo de crecimiento basado en la reinversión interna, y fortalecer la infraestructura y la competitividad de las unidades productivas misioneras en su conjunto.

Entre los datos necesarios se encuentran el CUIT, número de lote, municipio y partida inmobiliaria, la actividad primaria desarrollada, la superficie destinada a la producción y la documentación respaldatoria correspondiente, como el título de propiedad o contrato. Las actividades que se ven beneficiadas son el cultivo de yerba mate, té, maíz, piscicultura, frutihorticultura, ganadería y extracción forestal.

La solicitud del certificado se realiza al enviar la información requerida por correo electrónico a dgea@agro.misiones.gob.ar, desde donde se brinda acompañamiento para completar el proceso. "El objetivo de esta iniciativa es continuar promoviendo la formalización, el desarrollo productivo y el fortalecimiento del sector primario, generando condiciones más favorables para el crecimiento de la economía rural misionera", aseguró el comunicado oficial.