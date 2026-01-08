Producción y conservación: las políticas del Gobierno de Misiones para fortalecer al sector yerbatero

La provincia de Misiones avanza en el desarrollo de estrategias orientadas a una producción sustentable y al fortalecimiento de la competitividad del sector yerbatero, además de promover la transición hacia sistemas agroforestales complejos y el aumento de la biodiversidad a través del Programa de Asistencia Técnica para el Manejo y Restauración de Agroecosistemas Yerbateros.

El Ministerio del Agro y la Producción de Misiones es el organismo que, durante el 2025, estuvo a cargo de la iniciativa y llevó adelante capacitaciones y acciones de asistencia técnica junto al Instituto Misionero del Suelo, que alcanzó a 400 productores y 20 técnicos en 15 municipios de la provincia. Estos fueron Eldorado, Comandante Andresito, San Pedro, San Vicente, El Soberbio, Dos de Mayo, Salto Encantado, Aristóbulo del Valle, Campo Grande, Los Helechos, Colonia Alberdi, Apóstoles, Santa María, Concepción de la Sierra y Azara.

Las capacitaciones abordaron aspectos de la sistematización y preparación de suelos, plantación, cubiertas verdes y arborización, cosecha y manejo poscosecha, manejo integrado de plagas, elaboración de compost y mantenimiento de caminos. Se realizó además la entrega de árboles nativos producidos en Biofábrica Misiones, fortaleciendo la restauración ambiental y la diversificación de los sistemas productivos.

Capacitación para los productores

"El enfoque del programa integra producción y conservación, porque entendemos que la sostenibilidad tiene una relación directa con el aumento en la competitividad del sector”, aseguró el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, en diálogo con el Canal 12 Misiones. Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal, Luciana Imbrogno, destacó que las capacitaciones y la asistencia técnica permiten acompañar a productores y técnicos en la incorporación de prácticas sustentables.

Como parte de las acciones desarrolladas durante 2025, también se llevaron adelante capacitaciones en Agrotech dirigidas a técnicos del Ministerio del Agro y la Producción, con el objetivo de incorporar herramientas tecnológicas aplicadas al acompañamiento técnico y a la gestión territorial y mejorar la planificación y el seguimiento de los sistemas productivos.

La articulación interinstitucional tuvo un rol central a lo largo del año. En ese marco, el Ministerio del Agro y la Producción participó de las Jornadas de Agua y Suelo, organizadas junto a la UNAU y el municipio de San Vicente, donde se abordaron contenidos vinculados a la conservación del suelo y el manejo del agua en sistemas yerbateros.

Un programa elemental de los yerbateros

El programa se basa en la integración entre producción y conservación. La incorporación de árboles y cubiertas verdes, junto con la sistematización de suelos y caminos, permite mejorar la regulación del microclima, reducir temperaturas extremas y heladas, disminuir el estrés hídrico, favorecer una mayor estabilidad productiva y proteger el suelo frente a la erosión y mejorar su estructura, infiltración y contenido de materia orgánica.

Estas prácticas también impactan de manera positiva en las condiciones laborales, generando más sombra, menor exposición al sol, reducción del estrés térmico durante la cosecha, menos riesgos asociados a altas temperaturas y un entorno de trabajo más saludable y seguro. En ese sentido, el coordinador del Instituto Misionero del Suelo, Guillermo Reutemann, subrayó que la restauración de los agroecosistemas yerbateros "mejora la estructura del suelo, reduce la erosión y permite sostener la productividad en el tiempo, cuidando el ambiente y a los trabajadores".