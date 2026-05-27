Subieron los bonos y el riesgo país volvió a perforar los 500 puntos

El riesgo país argentino mantuvo su tendencia favorable de ayer y perforó el piso de los 500 puntos, considerado el mínimo necesario para que Argentina pueda eventualmente volver a emitir deuda en los mercados internacionales.

El índice elaborado por JP Morgan se ubica ahora en 498 puntos, tras retroceder 10 unidades en la jornada, una baja equivalente al 2%, en el marco de una fuerte alza en las ADR argentinas en Wall Street, con subas de hasta casi un 10%.

Un registro de este nivel no se veía desde principios de mes, cuando el indicador había llegado a 496 puntos después de la mejora en la calificación crediticia dispuesta por Fitch.

En ese momento, el cambio de nota de CCC+ a B- con perspectiva estable colocó a la Argentina en un rango de mayor atractivo para los inversores. Como resultado, el riesgo país recortó 40 puntos en una sola rueda. Sin embargo, en las semanas posteriores este indicador había vuelto a rebotar al alza.

Ahora, la nueva baja del índice del JP Morgan responde al desempeño positivo de los bonos soberanos, que registran avances de hasta 1%, acortando su distancia respecto a los bonos del Tesoro estadounidense.

A su vez, los ADR de compañías argentinas operan con mayoría de alzas, lideradas por Banco Macro (8,6%), Telecom (6,5%) y Supervielle (6,3%). Las únicas bajas corresponden a Ternium (-0,4%) y Tenaris (-3,2%).

En el mercado local, el Merval sube 4,4% y alcanza los 3.059.308,98 puntos. Entre las acciones que más ganan en la Bolsa porteña se destacan Supervielle (8,3%), Banco Macro (8,1%) y Telecom (5,3%).

La mejora en la calificación de Fitch

A inicios de mayo, la calificadora del riesgo Fitch anunció la mejora de su calificación crediticia de Argentina a largo plazo, que de CCC+ pasó a B- con perspectiva estable.

Según explicó la empresa en un comunicado, la mejora en la calificación responde a un avance estructural en los saldos fiscales y externos, así como a los avances en la agenda de reformas económicas y a la acumulación de reservas de divisas.

Por otro lado, destacó que el Gobierno ha logrado avanzar en su agenda legislativa tras las elecciones de medio término de octubre de 2025, obteniendo apoyo para la reforma laboral y un presupuesto para 2026 centrado en el equilibrio fiscal.

Aun así, Fitch advirtió que la posición de liquidez internacional de Argentina sigue siendo baja y que la economía enfrenta una alta inflación y un historial de inestabilidad.

El reporte también señala que el crecimiento económico es desigual, concentrándose en minería, energía y agricultura, mientras sectores como la construcción se han estancado.

Pese a la suba en la calificación, economistas adviriteron que es insuficiente, por sí sola, para que el país pueda volver a colocar deuda bajo legislación extranjera, si no se complementa con mejoras macroeconómicas estructurales.