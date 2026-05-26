"Asfixia financiera": el diputado Ricardo Herrera advirtió por la caída de la coparticipación en La Rioja

La provincia de La Rioja continúa atravesando un complejo escenario financiero mientras sigue sin recibir el adelanto de coparticipación comprometido por el Gobierno nacional. Así lo confirmó el secretario de Gobierno riojano, Ricardo Herrera, quien además reveló que la administración provincial analiza un posible incremento salarial para trabajadores estatales, aunque aclaró que todavía no existe una definición concreta.

En declaraciones a Radio La Torre, el funcionario explicó que el Gobierno provincial se encuentra realizando una reorganización de recursos y un rediseño del gasto público para evaluar si existen condiciones financieras que permitan avanzar con una mejora salarial en los próximos meses.

“Estamos haciendo las previsiones necesarias para que el gobernador, en algún momento, pueda anunciarlo”, sostuvo Herrera, aunque remarcó la necesidad de actuar con “prudencia y responsabilidad” frente a la delicada situación económica.

El funcionario apuntó directamente contra el gobierno de Javier Milei y denunció que La Rioja atraviesa una situación de “asfixia financiera” debido a la falta de asistencia económica nacional. Según explicó, la Provincia presentó toda la documentación exigida y firmó los acuerdos correspondientes para acceder a un adelanto de coparticipación, pero los fondos todavía no fueron transferidos. “Es una promesa que llega incluso con la firma del presidente de la Nación y todavía sigue incumplida”, cuestionó.

Herrera detalló además que La Rioja integra el grupo de 12 provincias contempladas en el decreto nacional que habilitaba adelantos financieros para compensar desequilibrios económicos. Sin embargo, aseguró que hasta ahora solamente Mendoza y Catamarca habrían recibido los desembolsos previstos.

En paralelo, el funcionario recordó que la Provincia mantiene un reclamo judicial contra Nación por la eliminación del denominado punto de coparticipación y aseguró que desde 2024 La Rioja dejó de percibir más de 47 mil millones de pesos. “Nos quitaron recursos legítimos que le correspondían a La Rioja. Tuvimos que reacomodarnos para vivir con lo nuestro”, afirmó.

Según sostuvo, el Gobierno riojano continúa sosteniendo áreas sensibles como salud, educación y asistencia social pese al recorte de recursos nacionales. También señaló que la Provincia debió absorber programas y servicios que anteriormente eran financiados por Nación.

A pesar del contexto adverso, Herrera destacó que la administración provincial mantiene equilibrio financiero y aseguró que el gobernador Ricardo Quintela continúa evaluando alternativas para mejorar los salarios estatales. “Si no tuviéramos una provincia ordenada, hoy estaríamos hablando en otros términos”, concluyó el funcionario.

La Rioja es la provincia más afectada

Un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la caída acumulada de las transferencias nacionales, tanto automáticas como no automáticas, alcanzó los 17.735 millones de dólares en los últimos 26 meses. Ese mismo estudio, precisa que en el caso de La Rioja fue la provincia más afectada al tomar la disminución en relación a la cantidad de habitantes.

"La provincia de La Rioja encabezó la pérdida per cápita con una caída de USD 1.742 por habitante, seguida por Tierra del Fuego con USD 954 y Formosa con 875 dólares", publicó el informe.

La cifra surge de tomar que en total la Provincia recibió 703 millones de dólares menos de los que deberían haber conseguido según el reparto de fondos nacionales vigente en noviembre de 2023, coincidiendo con la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación.

En esta línea se suman los fondos automáticos por coparticipación y los no automáticos, por lo que la desaparición de los denominados “fondos compensatorios” o “extras”, surgidos de la cesión de un punto de coparticipación en la década del ’80, impacta especialmente en el caso de La Rioja. Además, el estudio precisa que todas las provincias y la CABA registraron una baja en los recursos enviados por el Estado nacional.