La Rioja es la provincia más afectada por la disminución en el envío de fondos nacionales

Un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la caída acumulada de las transferencias nacionales, tanto automáticas como no automáticas, alcanzó los 17.735 millones de dólares en los últimos 26 meses. Ese mismo estudio, precisa que en el caso de La Rioja fue la provincia más afectada al tomar la disminución en relación a la cantidad de habitantes.

"La provincia de La Rioja encabezó la pérdida per cápita con una caída de USD 1.742 por habitante, seguida por Tierra del Fuego con USD 954 y Formosa con 875 dólares", publicó el informe.

La cifra surge de tomar que en total la Provincia recibió 703 millones de dólares menos de los que deberían haber conseguido según el reparto de fondos nacionales vigente en noviembre de 2023, coincidiendo con la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación.

En esta línea se suman los fondos automáticos por coparticipación y los no automáticos, por lo que la desaparición de los denominados “fondos compensatorios” o “extras”, surgidos de la cesión de un punto de coparticipación en la década del ’80, impacta especialmente en el caso de La Rioja. Además, el estudio precisa que todas las provincias y la CABA registraron una baja en los recursos enviados por el Estado nacional.

"Al traducir el impacto fiscal a moneda extranjera para dimensionar la magnitud del recorte en términos internacionales, el informe del IARAF revela que el bache financiero total para las jurisdicciones rozó los USD 18.000 millones. Esta cifra surge de la diferencia acumulada entre enero de 2024 y febrero de 2026 respecto al promedio mensual registrado durante el año 2023", versa el informe.

La Rioja gestiona un adelanto de coparticipación por $85 mil millones ante Nación

El Gobierno de la Provincia de La Rioja confirmó que inició gestiones para acceder a un adelanto de coparticipación por 85 mil millones de pesos, en el marco del esquema habilitado por el Gobierno nacional. El objetivo del pedido es anticiparse a un contexto económico adverso y evitar tensiones financieras.

La solicitud responde a un escenario de caída en la recaudación y busca llevar tranquilidad sobre la situación fiscal, según detalló el secretario general de la gobernación de La Rioja, Ricardo Herrera, en diálogo con Medios La Rioja. En ese marco, afirmó: "Podemos garantizar que podemos devolver el dinero. Estamos en una provincia ordenada que no pide plata para pagar sueldos ni gastos corrientes".

"Se pidió el dinero para tener previsibilidad y no tener estrés financiero para ver hasta cuánto es la plata que gotea de los fondos coparticipables", remarcó, y vinculó la situación con la caída del consumo y su impacto en la recaudación del IVA.