“Estamos viviendo tiempos difíciles”: Quintela alertó por la situación económica a nivel nacional

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtió sobre la compleja situación que atraviesa la provincia y el país, señaló que se viven “tiempos difíciles” marcados por un contexto económico adverso que impacta en la vida cotidiana de la población y anunció planes provinciales de contención.

Durante el acto de asignación de Dante Herrera como secretario de Hacienda de la provincia, el mandatario vinculó este escenario con las consecuencias de las recientes lluvias, que provocaron un fuerte deterioro en calles de la capital y en distintos departamentos, agravando los problemas de infraestructura.

Frente a esta situación, Quintela anunció que el Gobierno provincial, en conjunto con el intendente Armando Molina, pondrá en marcha desde mayo un plan de bacheo integral. La iniciativa buscará mejorar la transitabilidad y dar respuesta a las demandas de los vecinos.

Obras hídricas en La Rioja

El Gobierno de La Rioja avanza con obras para reforzar el servicio de agua en el interior, entre ellas la construcción de una nueva perforación en Vichigasta, departamento Chilecito, con el objetivo de mejorar la distribución y asegurar el acceso en un contexto de emergencia hídrica.

En este marco, el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, señaló que las lluvias recientes superaron la media anual de 425 milímetros y advirtió que podrían registrarse nuevas precipitaciones antes de fin de año, en un escenario que combina alivio puntual con persistentes desafíos estructurales en el abastecimiento.

Además, el funcionario señaló: “Todavía nos queda la mitad del año. Esto no quiere decir que vaya a repercutir en el mejoramiento de las napas, ya que lleva años que toda esta agua se infiltre y llegue a las napas subterráneas, de donde extraemos el recurso mediante perforaciones. Por eso, el agua que tenemos debemos cuidarla para que perdure en el tiempo. Cuanto mayor sea la recarga de nuestro acuífero, mayores serán las posibilidades de contar con agua”.

Por otro lado, especificó que, por iniciativa del gobernador Quintela, el trabajo del Ministerio de Agua y Energía es constante. Destacó que se realizaron obras importantes y trascendentales que perduran en el tiempo y permiten solucionar la falta de agua en distintos puntos de la provincia. Además, indicó que los trabajos continúan sin interrupciones, pese a tratarse de un año difícil y con limitaciones de recursos económicos. En ese sentido, remarcó que se avanza con los proyectos previstos para dar respuesta a los problemas de escasez de agua y baja presión. Acotó que estuvo realizando tareas de supervisión desde la obra en Talamuyuna.

Scaglioni explicó que integran las perforaciones para evitar cortes cuando una falla. Señaló que en Vichigasta finalizan una nueva perforación y que avanzarán con un acueducto hacia los barrios altos, y agregó que la semana próxima iniciarán el entubado para ponerla en funcionamiento.