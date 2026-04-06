“Axel es el mejor posicionado y hay que acompañarlo": Quintela respaldó a Kicillof en una posible candidatura presidencial

Tras el encuentro de referentes políticos del peronismo por el 44° aniversario de las Islas Malvinas, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, criticó duramente las políticas que lleva adelante Javier Milei, habló sobre el potencial económico de los recursos provinciales y se alineó detrás de la figura de Axel Kicillof al que consideró el candidato más apto para las elecciones presidenciales del 2027.

“El compañero que mejor está posicionado es Axel Kicillof y hay que ayudarlo y fortalecerlo. Axel si es un candidato”, expresó a Futurock el mandatario provincial y fue tajante al señalar que su prioridad actual es la construcción de un frente opositor sólido por sobre su propia candidatura.

En este sentido, destacó la posibilidad de acompañar un frente Anti Milei por lo que destacó el diálogo constante con diferentes gobernadores, intendentes, centrales obreras, y con representantes del Congreso Nacional.

Críticas al gobierno de Milei

Al hablar del contexto actual, el mandatario fue enfático al criticar al gobierno de Javier Milei y aseguró que en la Argentina "no hay nadie que esté bien”. “Pararon la obra pública, quitaron los subsidios para los docentes, para el transporte, para la energía", detalló y aclaró que hay mecanismos que el peronismo utiliza para garantizar "la accesibilidad a los distintos servicios de la sociedad".

Además, especificó que todas las políticas que se aplicaron hasta el momento solo tuvieron como objetivo la destrucción del aparato productivo. “La paralización de la obra pública generó automáticamente en mi provincia más de 5.500 trabajadores que se quedaron sin su puesto de trabajo. En el tema de la industria, tenemos problemas con la industria del calzado, con la textil, tenemos graves problemas y no tenemos ninguna solución".

En esta línea expresó: “Este gobierno llegó diciendo que iba a dolarizar la economía, que pagaría los salarios en dólares y que eliminaría el Banco Central por considerarlo un elemento corrosivo, no hizo absolutamente nada de eso. No hizo nada por el país, ni por la sociedad, ni por la gente. Por el contrario, lo único que hizo fue implementar políticas destructivas, beneficiando a un sector minúsculo de la sociedad: aquellos que concentran la mayor parte de la riqueza.”

El peronismo como alternativa

En esta línea, Quintela remarcó que la única alternativa visible es el peronismo que tiene que hacer todos los esfuerzos para poder “lograr o unificar un objetivo para volver a tomar el poder. ¿Para qué? para ponerlo al servicio de la gente”.

Con respecto al diálogo con otros gobernadores alineados al gobierno nacional, Quintela señaló que está buscando conversar con ellos y afirmó que sus pares “se están dando cuenta, están visualizando que no hay salida con este modelo. No hay salida, porque la asfixia es cada vez mayor”.