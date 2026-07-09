En el Día de la Independencia, Milei convocó a un nuevo pacto con gobernadores

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles la tradicional vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, donde repasó los principales lineamientos de su gestión y llamó a los gobernadores presentes a reeditar el acuerdo que ambas partes suscribieron en 2024. El acto, transmitido por cadena nacional, reunió a más de una decena de mandatarios provinciales alineados con el diálogo institucional con la Casa Rosada.

"La libertad era el principal desafío. Y debe ser el principal norte", sostuvo el jefe de Estado al abrir su discurso, en referencia al proceso emancipador iniciado en 1816. A partir de esa idea, construyó un relato que unió la gesta independentista con el rumbo económico de su administración, a la que describió como una continuidad de esa búsqueda de libertad frente al avance del Estado.

El balance de gestión y el ajuste fiscal

Milei enumeró los que considera los logros centrales de sus primeros años de gobierno: la salida del cepo cambiario, la sanción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y más de dos años consecutivos de superávit fiscal. "Hicimos el ajuste más grande de la humanidad", afirmó, y agregó que su gestión impulsó miles de reformas sobre lo que calificó como un entramado normativo que consideraba "asfixiante" para la actividad económica.

El mandatario también reivindicó los resultados electorales de 2023 y 2025 como una validación popular de su proyecto: según su interpretación, en ambas instancias los argentinos eligieron "poner al Estado en su justo lugar".

El eje central del mensaje presidencial estuvo puesto en el Pacto de Mayo, el acuerdo de diez puntos que Milei firmó con gobernadores en julio de 2024. A dos años de esa firma, el Presidente pidió a los mandatarios provinciales "renovar los votos" y "ratificar el compromiso" asumido entonces, al tiempo que planteó la necesidad de avanzar hacia un nuevo entendimiento. "Queríamos sacarle la bota a las provincias que fueron sometidas", señaló, y sostuvo que aquel pacto se tradujo en propuestas concretas de reforma del Estado.

En ese marco, adelantó que impulsará ante el Congreso un paquete de proyectos que incluye una reforma electoral, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y una nueva versión ampliada del régimen de incentivo a las inversiones, denominada Súper RIGI. "No tenemos un segundo que perder", enfatizó, en alusión a la premura por avanzar con esas iniciativas.

Gobernadores dialoguistas en la Casa Histórica

La vigilia contó con la presencia de gobernadores de distinto signo político pero identificados como interlocutores del oficialismo: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero), además de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Del lado del Gobierno nacional, acompañaron al Presidente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el representante del Senado, Bartolomé Abdala.

Hacia el final de su intervención, Milei se refirió al mapa político latinoamericano y celebró lo que interpretó como un giro ideológico favorable en varios países de la región, a los que definió como socios estratégicos para profundizar acuerdos comerciales. Cerró su discurso con un elogio a su propio equipo de gobierno, al que calificó como "un equipo de verdaderos patriotas".

El Presidente llegó a la capital tucumana horas antes de las 23, momento en que comenzó el acto formal por el Día de la Independencia, que la provincia acompañó con un show musical en vivo para los presentes en la Casa Histórica.