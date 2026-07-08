Drones ucranianos matan a una persona y dañan dos petroleros vacíos, según Rusia

FOTO DE ARCHIVO. El humo se eleva tras lo que, según las autoridades ucranianas, fue un ataque en el que drones ucranianos alcanzaron un buque cisterna de la "flota fantasma" rusa en una ubicación indicada como el mar de Azov

​Los ataques con drones lanzados durante la noche por Ucrania contra Rusia causaron ‌la muerte de una ‌persona y provocaron daños en numerosas instalaciones industriales y en dos petroleros vacíos, según informaron este miércoles las autoridades locales.

El gobernador de la región rusa de Saratov, Roman Busargin, dijo en su canal de Telegram que ​una persona había ⁠fallecido, que se habían producido daños en ‌instalaciones industriales civiles y que varias ⁠personas habían resultado heridas ⁠en un ataque con drones ucranianos.

Yuri Sliusar, gobernador de la región meridional de Rostov, dijo en ⁠Telegram que dos petroleros sufrieron daños ​en la bahía de Taganrog, en ‌el mar de Azov. ‌Precisó que los buques, que se dirigían ⁠a Rostov del Don, estaban vacíos.

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El gobernador añadió que dos personas resultaron levemente heridas.

Según el ejército ucraniano, unos drones ucranianos atacaron ​durante los ‌últimos días una decena de buques cisterna de la "flota fantasma" rusa que transportaban combustible a Crimea.

El mar de Azov es una ruta de suministro clave ⁠para las fuerzas rusas en Crimea y otras zonas del sur de Ucrania controladas por Rusia.

Un ataque "masivo" con drones tuvo como objetivo la ciudad rusa de Nizhnekamsk, en la región central de Tartaristán, según dijo el alcalde de la ciudad, ‌Radmir Beliayev, a través de la aplicación de mensajería Telegram.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 415 drones ucranianos en las últimas 12 horas.

Ucrania ha intensificado en las últimas semanas ‌su campaña de ataques con drones contra las refinerías de petróleo rusas.

Rusia ha atacado repetidamente la infraestructura ‌energética de ⁠Ucrania durante la guerra, que ya cumple su quinto año, provocando cortes ​de electricidad generalizados y escasez de calefacción durante el invierno.

Con información de Reuters