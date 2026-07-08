"Jesucristo Superstar" reconecta con sus raíces rockeras en su vuelta a Londres

FOTO DE ARCHIVO: Andrew Lloyd Webber posa durante la 79.ª edición de los Premios Tony en la ciudad de Nueva York, EEUU

El musical de rock "Jesucristo Superstar" vuelve al West End de Londres con una producción que se remonta a sus orígenes, ‌según el compositor Andrew Lloyd ‌Webber.

Creado por Lloyd Webber y el letrista Tim Rice, "Jesucristo Superstar" se publicó por primera vez como álbum de ópera rock en 1970. El espectáculo se estrenó en Broadway al año siguiente y se trasladó al West End de Londres en 1972, donde permaneció en cartelera durante ocho años.

El último reestreno londinense cuenta con Sam Ryder en el ​papel de Jesús, lo ⁠que supone el debut del músico en el West End. Cuenta ‌con un reparto de unos 30 intérpretes y una ⁠orquesta en directo de 19 músicos.

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"El álbum ⁠tuvo un gran éxito en su momento, y una de las cosas que ha pasado con él es que, precisamente por ese éxito, siempre ⁠ha dado lo mejor de sí mismo cuando se presenta ​en formato de concierto, ya que nunca tuvimos ‌la oportunidad de adaptarlo específicamente para ‌el teatro, porque no conseguimos que nadie se interesara en llevarlo ⁠a escena", dijo Lloyd Webber en la alfombra roja durante la noche de estreno oficial del espectáculo en el London Palladium el martes.

"Lo mejor de esta producción es que se ve a la banda, ​y se ‌parece mucho, mucho más a un concierto de rock con una puesta en escena muy elaborada que a un espectáculo teatral", dijo Lloyd Webber, de 78 años. "Siempre he luchado para que la banda participara, para que estuviera en el escenario, ⁠y creo que eso es lo que hace que esta producción funcione tan bien".

Contada desde la perspectiva de Judas, la obra narra los últimos días de la vida de Jesús e incluye números musicales como "I Don’t Know How to Love Him", "Superstar" y "Gethsemane".

Ryder, subcampeón de Eurovisión 2022, tiene la oportunidad de demostrar su talento y es "muy posiblemente el mejor intérprete que hemos tenido ‌nunca en el papel de Jesús", dijo Lloyd Webber.

El papel del rey Herodes lo comparten varios actores que se turnan, entre ellos Boy George, Jesse Tyler Ferguson, Matt Bomer y Richard Armitage.

"Es una idea estupenda porque solo vienes una semana", dijo el actor Omid Djalili, que asumirá el papel ‌del 14 al 19 de diciembre. "Cuando haces esas temporadas largas, hacia el segundo o tercer mes empiezas a bajar el ritmo. Solo tenemos ocho funciones ‌para hacerlo. Vamos ⁠a darlo todo en cada una de ellas".

"Jesus Christ Superstar" (título original en inglés) se representa en el London Palladium ​hasta el 5 de septiembre y luego se traslada al Theatre Royal Drury Lane del 16 de octubre al 9 de enero.

Con información de Reuters