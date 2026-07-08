Las tácticas de China podrían dar lugar a un nuevo "statu quo", según una responsable taiwanesa

Kuan Bi-ling, ministra del Consejo de Asuntos Oceánicos de Taiwán, que gestiona la Administración de la Guardia Costera, habla durante una conferencia de prensa en Taipéi, Taiwán

Las tácticas ​de presión cada vez más intensas de China corren el riesgo de crear un "statu quo" totalmente nuevo en el estrecho de Taiwán, ‌algo de lo que la ‌comunidad internacional quizá no se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde, afirmó el miércoles una responsable taiwanesa.

En su intervención en un foro celebrado en Taipéi, Kuan Bi-ling, directora del Consejo de Asuntos Marítimos de Taiwán —que dirige la guardia costera—, señaló que China está ejerciendo presión no solo sobre Taiwán, sino también sobre Japón y Filipinas con sus acciones marítimas, incluso en ​el disputado mar de ⁠China Meridional.

El mayor peligro de este tipo de actividades en la "zona gris" ‌es que, a medida que se intensifican gradualmente, el statu ⁠quo corre el riesgo de cambiar casi ⁠sin que nos demos cuenta, señaló Kuan.

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"Puede que cada acción por sí sola no parezca desencadenar una crisis internacional. Puede que cada escalada de presión siga ⁠considerándose que no constituye una guerra. Pero cuando se acumula una ​serie de acciones, puede crearse un 'statu quo' completamente nuevo", ‌afirmó.

China, que considera a Taiwán —gobernado democráticamente— ‌como parte de su propio territorio, no solo envía a diario a ⁠sus fuerzas militares a los cielos y aguas que rodean la isla, sino que también recurre a otras tácticas de la "zona gris" —que no llegan a constituir un conflicto abierto— para presionar a Taipéi.

Entre ellas se incluyen las ​patrullas regulares ‌de la Guardia Costera frente a la costa este de la isla, lo que enfurece a Taipéi, que afirma que China no tiene derecho a reivindicar jurisdicción marítima. China no reconoce ninguna reivindicación de soberanía por parte de Taiwán.

La creciente presión de China podría, ⁠con el tiempo, provocar un reajuste de las rutas marítimas, que las compañías de seguros recalculen el riesgo y que el personal en primera línea tenga que soportar una mayor presión, señaló Kuan.

"Y la comunidad internacional, al juzgar repetidamente que cada incidente 'aún no es una crisis', podría acostumbrarse gradualmente a situaciones que nunca deberían considerarse normales", añadió.

"Al final, puede que descubramos de repente que nunca se ‌produjo una guerra decisiva en un día concreto, pero que el statu quo original ya no existe".

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. China culpa a Taiwán de las tensiones, especialmente al presidente Lai Ching-te, a quien tilda de "separatista".

Lai afirma que solo el ‌pueblo de Taiwán puede decidir su futuro.

El mes pasado, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania expresaron su preocupación por las nuevas patrullas de la Guardia Costera china ‌frente a la ⁠costa este de Taiwán.

También asistió al foro en el que intervino Kuan la senadora demócrata estadounidense Tammy Duckworth, la primera ​senadora de Estados Unidos en visitar Taiwán desde que el presidente estadounidense Donald Trump se reuniera con el presidente chino Xi Jinping en Pekín en mayo.

Con información de Reuters