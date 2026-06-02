Federación Noruega de Fútbol confirma apoyo a denuncia por motivos éticos contra Infantino

FOTO ARCHIVO-El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entrega al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo del Mundial en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas

La ​Federación Noruega de Fútbol (NFF) ha respaldado formalmente una denuncia oficial contra el presidente de la FIFA, Gianni ‌Infantino, por incumplimiento de ‌las normas de neutralidad política, según declaró el martes su presidenta, Lise Klaveness.

En una rueda de prensa celebrada antes de la partida de la selección hacia el Mundial, Klaveness declaró que la carta de apoyo de la NFF fue presentada de manera oficial. Reconoció que ​la medida ha ⁠provocado tensiones políticas dentro de la FIFA.

La FIFA ‌se enfrentó a un intenso escrutinio tras entregar ⁠el primer premio de la ⁠paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el sorteo del Mundial de 2026 celebrado en diciembre. Klaveness ⁠había pedido con anterioridad a la entidad que ​retirara el premio para proteger su ‌neutralidad política.

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La denuncia, presentada por ‌la organización de derechos humanos FairSquare ante el comité ⁠de ética de la FIFA, se opone a que Infantino entregara este galardón a Trump.

La NFF ha solicitado al comité que evalúe si el presidente de la ​FIFA infringió ‌los estatutos del organismo en materia de neutralidad política mediante el premio y las acciones relacionadas.

"La hemos enviado y está provocando algunas reacciones políticas", dijo Klaveness a los medios. "Pero ya está enviada ⁠y eso queda hecho. Haremos un seguimiento, seguiremos adelante, solicitaremos reuniones y daremos impulso a este asunto tan pronto como termine el Mundial".

Klaveness reveló que los responsables de la FIFA reaccionaron a la postura de la NFF durante una reunión celebrada en Budapest el fin de semana, que ‌coincidió con la final de la Liga de Campeones.

"No hay duda de que la carta se percibe como problemática cuando proviene de una asociación miembro", dijo Klaveness. "Pero fue una buena reunión, y mantuvimos debates constructivos sobre por qué ‌se percibe como problemática y por qué es importante que Noruega apoye a FairSquare en este asunto".

La NFF presentó la carta ‌de forma ⁠independiente, optando por no presionar a otras federaciones miembro para que se sumaran a la ​denuncia formal. "Hemos recibido el apoyo de otras federaciones, pero enviamos esta carta por nuestra cuenta", comentó Klaveness.

Con información de Reuters