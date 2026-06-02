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Lula se alinea con China mientras el Gobierno de Trump propone un arancel del 25%

02 de junio, 2026 | 13.36

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó ‌el martes los ‌lazos de su país con China después de que Estados Unidos propusiera un nuevo arancel punitivo del 25% sobre numerosas importaciones procedentes de la mayor economía de América Latina.

• ​Lula elogió ⁠la decisión tomada por China de ‌reconocer a Brasil como ⁠país libre de fiebre ⁠aftosa, calificándola de contrapunto a la medida estadounidense.

• "Si no quieren comprarme a mí, ⁠se lo venderé a otro", ​dijo Lula durante un ‌acto en el estado ‌de Goiás.

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• El líder de izquierda ⁠afirmó que se enteró de la propuesta arancelaria durante las negociaciones comerciales, y añadió que los ​representantes de ‌Estados Unidos y Brasil se habían reunido tres veces recientemente, pero no habían logrado llegar a un acuerdo.

• Lula culpó ⁠al senador Flavio Bolsonaro de la propuesta estadounidense, acusando al candidato presidencial de derecha de presionar a Washington para que imponga aranceles.

• Lula también arremetió contra el secretario de Estado de Estados ‌Unidos, Marco Rubio, afirmando que es antilatinoamericano y que no le gusta Brasil.

• Bolsonaro había declarado el martes que había instado a Trump a no ‌imponer aranceles a las empresas brasileñas.

• La embajada de Estados Unidos en Brasil ‌no respondió ⁠de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Reportaje de Gabriel ​Araujo y Eduardo Simoes; información adicional de Oliver Griffin; redacción de Isabel Teles; Editado en español por Juana Casas)

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