Lula se alinea con China mientras el Gobierno de Trump propone un arancel del 25%

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó el martes los lazos de su país con China después de que Estados Unidos propusiera un nuevo arancel punitivo del 25% sobre numerosas importaciones procedentes de la mayor economía de América Latina.
• Lula elogió la decisión tomada por China de reconocer a Brasil como país libre de fiebre aftosa, calificándola de contrapunto a la medida estadounidense.
• "Si no quieren comprarme a mí, se lo venderé a otro", dijo Lula durante un acto en el estado de Goiás.
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• El líder de izquierda afirmó que se enteró de la propuesta arancelaria durante las negociaciones comerciales, y añadió que los representantes de Estados Unidos y Brasil se habían reunido tres veces recientemente, pero no habían logrado llegar a un acuerdo.
• Lula culpó al senador Flavio Bolsonaro de la propuesta estadounidense, acusando al candidato presidencial de derecha de presionar a Washington para que imponga aranceles.
• Lula también arremetió contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmando que es antilatinoamericano y que no le gusta Brasil.
• Bolsonaro había declarado el martes que había instado a Trump a no imponer aranceles a las empresas brasileñas.
• La embajada de Estados Unidos en Brasil no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
(Reportaje de Gabriel Araujo y Eduardo Simoes; información adicional de Oliver Griffin; redacción de Isabel Teles; Editado en español por Juana Casas)