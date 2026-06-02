Lula se alinea con China mientras el Gobierno de Trump propone un arancel del 25%

FOTO DE ARCHIVO: El presidente brasileño Lula habla con los periodistas en la embajada de Brasil en Washington.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó ‌el martes los ‌lazos de su país con China después de que Estados Unidos propusiera un nuevo arancel punitivo del 25% sobre numerosas importaciones procedentes de la mayor economía de América Latina.

• ​Lula elogió ⁠la decisión tomada por China de ‌reconocer a Brasil como ⁠país libre de fiebre ⁠aftosa, calificándola de contrapunto a la medida estadounidense.

• "Si no quieren comprarme a mí, ⁠se lo venderé a otro", ​dijo Lula durante un ‌acto en el estado ‌de Goiás.

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• El líder de izquierda ⁠afirmó que se enteró de la propuesta arancelaria durante las negociaciones comerciales, y añadió que los ​representantes de ‌Estados Unidos y Brasil se habían reunido tres veces recientemente, pero no habían logrado llegar a un acuerdo.

• Lula culpó ⁠al senador Flavio Bolsonaro de la propuesta estadounidense, acusando al candidato presidencial de derecha de presionar a Washington para que imponga aranceles.

• Lula también arremetió contra el secretario de Estado de Estados ‌Unidos, Marco Rubio, afirmando que es antilatinoamericano y que no le gusta Brasil.

• Bolsonaro había declarado el martes que había instado a Trump a no ‌imponer aranceles a las empresas brasileñas.

• La embajada de Estados Unidos en Brasil ‌no respondió ⁠de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Reportaje de Gabriel ​Araujo y Eduardo Simoes; información adicional de Oliver Griffin; redacción de Isabel Teles; Editado en español por Juana Casas)