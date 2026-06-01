100 años de Marilyn Monroe: 5 películas para recordarla y dónde verlas

Las mejores 5 películas para recordar a Marilyn Monroe.

Un 1 de junio pero de 1926 llegaba al mundo Norma Jeane Mortenson, quien décadas más tarde se convirtió en una de las figuras más legendarias de la historia del cine: Marilyn Monroe. En el marco del 100° aniversario de su nacimiento, un repaso por 5 grandes clásicos que pueden verse en plataformas de streaming, en Argentina.

Some Like It Hot (1959) - Mubi

Sinopsis: dos músicos desempleados, Joe y Jerry (Jack Lemmon y Tony Curtis), presencian accidentalmente una masacre perpetrada por la mafia, durante la Ley Seca. Convertidos en testigos incómodos y perseguidos por los criminales, buscan una forma desesperada de escapar de la ciudad. Su solución consiste en disfrazarse de mujeres e incorporarse a una orquesta femenina que viaja a Florida. Bajo las identidades de Josephine y Daphne, intentan mantener oculta su verdadera identidad mientras se adaptan a una situación cada vez más complicada. Durante el viaje conocen a Sugar Kane, una cantante y ukelelista encantadora pero desafortunada en el amor, interpretada por Marilyn Monroe.

Gentlemen Prefer Blondes (1953) - Disney+

Sinopsis: Lorelei Lee y Dorothy Shaw son dos artistas de cabaret y mejores amigas que emprenden un viaje transatlántico desde Estados Unidos hacia Europa. Mientras Dorothy es pragmática y escéptica respecto al amor interesado, Lorelei está convencida de que la estabilidad económica es un factor fundamental para construir una vida feliz.

Comprometida con el heredero de una adinerada familia, Lorelei se embarca rumbo a Francia con la intención de casarse. Sin embargo, el padre de su prometido sospecha que ella solo busca la fortuna familiar y decide enviar a un investigador para vigilar cada uno de sus movimientos durante la travesía.

Niágara (1953) - Movistar TV

Sinopsis: George y Rose Loomis llegan a las Cataratas del Niágara para pasar unos días de descanso. Sin embargo, detrás de la aparente tranquilidad de la pareja se esconde una relación marcada por los conflictos, los celos y la tensión emocional. George, un veterano de guerra con problemas psicológicos, sospecha que su esposa le es infiel, mientras que Rose parece cada vez más distante y manipuladora. Al mismo tiempo, otra pareja de turistas se hospeda cerca de ellos y comienza a advertir que algo extraño sucede entre los Loomis.

The Seven Year Itch (1953) - Amazon Prime Video

Sinopsis: Richard Sherman es un ejecutivo neoyorquino que se queda solo en la ciudad cuando su esposa e hijo se marchan de vacaciones durante el verano. Convencido de que atraviesa el llamado "picor de los siete años" -la supuesta crisis que lleva a algunas personas a cuestionar sus relaciones de larga duración-, comienza a fantasear con aventuras románticas y una vida más emocionante. Su rutina cambia cuando conoce a una joven y encantadora vecina que acaba de mudarse al departamento de arriba. La muchacha, alegre, espontánea y despreocupada, despierta la imaginación de Richard, quien empieza a construir en su mente una serie de situaciones románticas que lo llevan a debatirse entre la fantasía y la realidad.

La película pasó a la historia por una de las imágenes más famosas del cine: Marilyn Monroe de pie sobre una rejilla del metro mientras una corriente de aire levanta su vestido blanco, una escena que se convirtió en un símbolo de la cultura popular del siglo XX.

The Misfits (1961) - Amazon Prime Video

Sinopsis: Roslyn Tabor, una mujer recientemente divorciada que busca reconstruir su vida, llega a Nevada y entabla amistad con un grupo de hombres que viven al margen de las convenciones sociales. Entre ellos se encuentra Gay Langland, un vaquero veterano que se resiste a aceptar que el mundo que conoció está desapareciendo.

A medida que Roslyn se integra al grupo, descubre que cada uno de ellos arrastra profundas heridas emocionales, sueños frustrados y una sensación de desarraigo frente a una sociedad que cambia rápidamente. Unidos por la soledad y la necesidad de encontrar un propósito, emprenden un viaje por los paisajes áridos del oeste estadounidense.