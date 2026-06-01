El PSOE denuncia una "doble vara de medir" judicial por la imputación de Zapatero y descarta adelantar las elecciones

La dirección del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) salió a defender su gestión frente a la crisis política que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez. Tras la reunión de la Ejecutiva Federal, la portavoz de la agrupación, Montse Mínguez, aseguró de forma tajante que el partido no tiene "miedo a la Justicia". Sin embargo, denunció la existencia de una "doble vara de medir" y un "trato asimétrico" por parte de los tribunales y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras las recientes imputaciones que golpean al entorno del presidente, entre ellas la del exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero.

A la espera de que Sánchez brinde las explicaciones correspondientes ante el Congreso de los Diputados a finales de junio, el socialismo ha cerrado filas para cuestionar los métodos que buscan desgastar al Ejecutivo. Mínguez criticó con dureza las “malas prácticas” de la oposición para “derribar al Gobierno” y denunció que en los casos que afectan a su partido se actúa con una velocidad inusual y sin respetar las garantías procesales.

La portavoz comparó la celeridad con la que se tramitan las causas contra el entorno del Gobierno frente a la parálisis que sufren los expedientes que involucran al Partido Popular (PP). "Informes de la UCO rapidísimos para todo lo que sea socialista y en cambio, informes que todavía estamos esperando. ¿Esto es casualidad o es causalidad?", lanzó la dirigente, advirtiendo que esta asimetría daña la confianza en las instituciones y siembra dudas sobre la imparcialidad judicial.

Para argumentar su postura, Mínguez detalló agravios comparativos específicos. Por un lado, recordó que la esposa del presidente, Begoña Gómez, fue imputada "sin pruebas" y ya cuenta con dos informes de la UCO en su contra, mientras que se cumple un año a la espera del informe sobre el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP). Por otro lado, sobre casos archivados o demorados, señaló que en la causa Kitchen se anularon los audios entre la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal y el excomisario Villarejo para evitar investigarla. Asimismo, apuntó que el exministro popular Cristóbal Montoro sigue sin fecha para declarar pese a llevar un año imputado, y que la hermana del presidente andaluz, Juanma Moreno, mantiene una situación financiera similar a la del hermano de Sánchez, David Sánchez, pero en su caso "no pasa nada".

Respaldo interno y rechazo al adelanto electoral

La causa judicial actual investiga una presunta trama financiada desde la sede del PSOE en la calle Ferraz para entorpecer investigaciones que afectaban al partido. El juez sitúa al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, como el presunto cabecilla de esta red de desestabilización mediante el uso de facturas falsas. Ante estas sospechas, la Justicia ordenó imputar a la gerente del partido, Ana María Fuentes. No obstante, Mínguez reiteró el total respaldo de la dirección hacia ella: "Tenemos confianza en la gerente, que ha llevado bien las finanzas". La vocera matizó que el PSOE no tomará medidas contundentes hasta que se levante el secreto de sumario y puedan conocer los detalles específicos de la investigación.

Por otra parte, la crisis ha profundizado la fractura interna dentro del socialismo. Figuras históricas y barones regionales del partido, como el expresidente Felipe González, el mandatario de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el exministro Ramón Jáuregui y el expresidente andaluz Rafael Escuredo, han alzado la voz para exigir un congreso extraordinario o un adelanto de las elecciones generales.

Frente a este escenario de rebelión interna, Mínguez descartó de plano cualquier convocatoria anticipada a las urnas e ironizó con que algunos de esos dirigentes critican a Sánchez "los 365 días del año". La portavoz concluyó asegurando que el PSOE mantendrá el calendario establecido, resistirá en el poder y convocará a un Comité Federal a finales de este mes. En dicha cita se rendirá cuentas sobre las medidas de control y transparencia interna aplicadas desde hace un año, cuando estalló el escándalo que derivó en la expulsión de Santos Cerdán y del exministro José Luis Ábalos.

Con información de EuropaPress.