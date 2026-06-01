Impacto por los dardos de Di Carlo: "River juega mal", palo a Coudet y "se van 15 jugadores"

Impacto por lo que dijo Di Carlo sobre River en ESPN F90.

El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, disparó munición gruesa durante la entrevista con ESPN F90 en la televisión argentina. El mandamás del club de Núñez, de 37 años, habló de todo lo que le interesa al hincha y dejó definiciones sorprendentes acerca de lo que se avecina en el club de Núñez a corto y mediano plazo.

El resumen de la entrevista de Di Carlo en ESPN F90

La limpieza en el plantel y el mercado de pases

"Se van a ir 15 jugadores, algunos de ellos serán juveniles, pero habrá cambios importantes en el plantel. Vamos a ser muy agresivos en este mercado de pases, tanto para las llegadas como para las salidas... Ya esperamos ese proceso de adaptación de muchos jugadores y no funcionó. Bueno, ya está. Ahora, habrá que ver qué le conviene al club y cómo se puede dar cada caso. Tenemos que sacar 15 jugadores y esos recursos concentrarlos en 5 o 7, que nos van a dar un salto de jerarquía".

"Podemos llegar a perder plata, a dar salidas a préstamo o lo que sea, pero habrá que perder la menor plata posible. El nombre de Mauro Icardi no está sobre la mesa y Thiago Almada sí, pero es muy completo. Lo de Nicolás Otamendi nos puso muy felices y a él también. Es lo que vamos a hacer en esta etapa. De (Giovanni) Simeone prefiero no dar detalles, por lo general se da mucho menos pero veo que no es suficiente”.

“No hay una cultura en River ni en ningún lado de sentarse con los jugadores que quieren seguir y explicarles que no van a seguir por el rendimiento o el contexto hicieron que la situación no sea sostenible. Nadie elige estar en esta situación. Sí es verdad que no es habitual interrumpir vínculos de manera categórica. Eso no es habitual, pero es el registro del momento y la situación, uno no puede creer que esta situación sea normal...”.

“La situación es muy compleja, a todos nos angustia que River no juegue bien y es realmente incómodo. No voy a permitir que esta situación se perpetúe. Después puede salir mejor o peor, pero hay que intervenir con agresividad. Esperamos muchos procesos de adaptación y creímos en hacer correcciones puntuales para mejorar al equipo pero no ocurrió, así que vamos a interferir con agresividad y tener un plantel con 20 jugadores de elite. Si querés competir con Brasil, vos podes pagar mejor teniendo menos”.

La visión diferente a la de Eduardo "Chacho" Coudet por el arbitraje en la final

"¿El penal para Belgrano? Yo creo que hay una teoría muy argentina de, cuando las cosas salen mal, echarle la culpa al otro... Yo no comparto esa teoría, para nada. Siempre tenés que hacer lo mejor en lo que depende de vos, porque lo que depende del otro no lo podés manejar. Lo del arbitraje lo vemos todos en el fútbol argentino, no es algo que vea o diga yo. Fue una jugada desafortunada por la juventud que tenemos en nuestro plantel, esas situaciones pasan. Ahora con el VAR cambió todo, cuando tenés a un tipo mirando ocho televisores en una cabina... A mí me sorprendió más la última jugada contra Boca en el Superclásico, que no entiendo por qué ese muchacho (el del VAR, Héctor Paletta) no llamó".

El trabajo de Coudet

"Si en febrero o marzo, cuando se tuvo que ir el técnico más importante de la historia de River (Marcelo Gallardo), nos decían que el equipo iba a llegar a la final, firmábamos. Coudet hizo un buen trabajo, estuvo a diez minutos de salir campeón, pero River tiene que jugar mejor al fútbol y lo sabemos todos. River no juega bien al fútbol. Para lo que es la historia de River, el balance es mediocre. River tiene que jugar mejor al fútbol y salir campeón, eso va a pasar cuanto antes porque vamos a hacer todo lo necesario para que así sea".

La necesidad de títulos

"Cuando vos bajás el margen de error y le sumás calidad al plantel, estás más cerca de salir campeón. Cuando tenés mejores jugadores, es evidente que estás más cerca. En vez de tener 30 jugadores, vamos a tener 20 profesionales pero de elite. Ya le avisé al Director Deportivo (el español Pablo Longoria) que decidimos muchos cambios en ese sentido, él será el encargado del mercado".

Di Carlo prometió una limpieza profunda del plantel de River.

El posible cruce con Boca en la Copa Sudamericana

"No voy a mentir, cuando Boca quedó afuera de la Libertadores me puse contento, como seguramente también sucede al revés... A nosotros no nos interesa esa posible semifinal, de hecho ya nos hemos cruzado en la Sudamericana, pero falta mucho para eso. Hoy, nos importa primero que River mejore y juegue bien al fútbol, ya después se verá qué sucede".

El futuro de Franco Armani y Juan Fernando Quintero

“Armani no nos pidió nada, simplemente sigue ocurriendo y desarrollándose el contrato que tiene con el club hasta diciembre. Después prima la cuestión de quién está mejor y por supuesto en eso Franco creo que es ejemplar tanto en la cancha como afuera, siempre fue una referencia, es un ícono del club y él va a acompañar y dar apoyo siempre, incluso el día que no esté más en River porque es parte de la historia. Hoy tiene contrato como te decía y quiero decir que son jugadores que también se han ganado el derecho a decidir lo que quieren hacer en cualquier momento. No es un jugador más en el que en una conversación te ajustas al tipo de formato que tenés, es un jugador especial con el que hay que tener mucha gratitud”.

“Lo de Juanfer aplica a lo que dije de Armani. No nos planteó nada y creo que tampoco corresponde estar encima de él teniendo un Mundial, que es algo central en la vida del jugador. En su vuelta conversaremos y tendrá el espacio para ver para qué está y decidir conjuntamente. A Juanfer dámelo siempre, pero también hay que ver qué quiere, porque se ganó la posibilidad de elegir lo que quiere”.