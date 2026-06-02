Alivio fiscal: el Gobierno de Misiones eliminó retenciones sobre billeteras virtuales para pequeños contribuyentes

El Gobierno de Misiones anunció una nueva medida de alivio fiscal destinada a fortalecer la economía de pequeños emprendedores, trabajadores independientes y familias que generan ingresos complementarios a través de actividades informales. A partir del 1 de agosto, quedarán suspendidas las retenciones anticipadas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las operaciones realizadas mediante billeteras virtuales por contribuyentes con una facturación mensual de hasta $2.184.000.

La iniciativa alcanzará a más de 200.000 misioneros y representa una nueva herramienta impulsada por la Provincia para mejorar la liquidez de quienes desarrollan pequeños emprendimientos o actividades económicas de subsistencia. El monto establecido como límite coincide con el tope de facturación correspondiente a la categoría D del monotributo, por lo que apunta principalmente a trabajadores independientes, autoempleados y emprendedores de menor escala.

El especialista en gestión pública Cristian Fuentes destacó, en comunicación con Misiones Online, que la medida permitirá eliminar descuentos que actualmente oscilan entre el 1,2% y el 2,4% sobre cada transferencia recibida a través de plataformas digitales. Según explicó, quienes comercializan productos o servicios mediante billeteras virtuales dejarán de sufrir estas retenciones automáticas, lo que se traducirá en un ingreso efectivo mayor por cada operación realizada.

Para ejemplificar el impacto, señaló que una persona que vende productos caseros, artesanías o realiza trabajos independientes podrá recibir el monto completo de la transferencia sin que se le descuente el adelanto de Ingresos Brutos. De esta manera, una venta de $100.000 permitirá conservar entre $1.200 y $2.400 adicionales que anteriormente eran retenidos por el sistema tributario.

En los últimos años, muchas familias comenzaron a complementar sus ingresos mediante pequeños emprendimientos, ventas por redes sociales, servicios independientes o actividades desarrolladas a través de plataformas digitales. La eliminación de estas retenciones busca acompañar ese proceso y brindar herramientas para fortalecer las economías familiares.

Según las estimaciones oficiales, alrededor de 200.000 personas o grupos familiares se verán beneficiados por esta decisión. El objetivo es que los recursos permanezcan en manos de quienes generan ingresos mediante actividades de baja escala y que esos fondos puedan destinarse al consumo, la inversión en herramientas de trabajo o el crecimiento de los emprendimientos.

Una política sostenida

La medida se suma a otras políticas provinciales orientadas al sostenimiento de la actividad económica, como los programas Ahora, que ofrecen beneficios para el consumo en distintos rubros. Los programas de incentivo al consumo se convirtieron en un respaldo fundamental para el comercio minorista misionero, ya que promueven la rotación económica dentro del territorio provincial. A través de estos esquemas, el Gobierno provincial busca incentivar las compras en comercios locales, fortalecer la actividad de las pequeñas y medianas empresas y sostener el empleo en un escenario económico desafiante.

Por otra parte, el Gobierno de Misiones informó que durante 2025 otorgó exenciones impositivas por más de $26.376 millones anuales en distintos tributos provinciales contemplados en el Código Fiscal, lo que alcanzó de esta forma a más de 73 mil personas y empresas de la provincia, ya que se implementó un esquema de alivio fiscal destinado a sostener y acompañar a distintos sectores de la economía misionera.

Según detalló la Agencia Tributaria de la provincia, este paquete de beneficios impositivos incluyó exenciones estratégicas en los impuestos a los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotores, lo que redujo la carga tributaria general. Entre los principales beneficiarios de estas medidas se encuentran los productores primarios de la región, los jubilados y las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Asimismo, el alcance de estas exenciones se extendió a los adjudicatarios de viviendas del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) y a otros contribuyentes alcanzados por regímenes especiales. Con la aplicación de estas normativas provinciales, el organismo busca facilitar la regularización de las obligaciones fiscales y alivianar la situación financiera de los hogares.

Además de las exenciones, la Agencia Tributaria Misiones (ATM) destacó que durante 2025 se otorgaron más de $15.400 millones anuales en bonificaciones sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos. Este beneficio estuvo dirigido específicamente a los contribuyentes que mantuvieron al día la presentación de sus declaraciones juradas.